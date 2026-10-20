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義大利防暴動升級 將派軍隊500人進米蘭維安

中央社／ 羅馬19日專電
義大利學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件。 美聯社
義大利學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件。 美聯社

義大利學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件，義大利總理梅洛尼今天召開緊急安全會議，將派軍隊500人進駐米蘭協助維安，避免動亂進一步擴大。義大利總統馬達雷拉也喊話，身分不明人士發起暴力行為令人無法接受。

米蘭上週末連續爆發街頭洗劫與嚴重警民衝突，這場示威活動原本是由學生團體與工會人士發動，訴求是抗議教育資源不足、生活成本過高，要求政府降低國防支出並增加教育預算。然而隨著法國抗議活動失控演變為多起搶劫暴力事件，義大利在米蘭的示威活動也變調，出現不少「街頭游擊戰」。

根據警方統計，米蘭街頭暴動中有32人被捕，271人被拘留，其中220人是未成年人，比率高達80%。有11人犯行較嚴重者，可能面臨檢方求處最高15年徒刑。

義大利訊使報（Il Messaggero）等多家媒體報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）上午召集國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）等維安首長舉行緊急會議，決定派遣500名士兵到米蘭協助維安鎮暴，義大利總理府20日將召開內閣會議正式通過此決定。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）在社群媒體證實軍隊將進駐米蘭的消息，並強調這是他所領導「聯盟黨」（Lega）的勝利成果。

示威運動在義大利政壇與社會加劇左右派對立局面。由於發起抗議的多個組織是左翼團體，不少右翼人士認為移民政策寬鬆是暴亂肇因，今天有中右翼學生團體在米蘭街頭舉起標語，寫道「我們會把你們全部重新移民出去」，左右派陣營互相叫囂推擠。

暴動造成米蘭市區不少公共設施損壞，因為許多抗議者拿垃圾桶當武器丟擲櫥窗或警車，根據米蘭衛生單位統計，米蘭有超過280個路邊垃圾桶遭毀損，其中包括6個太陽能供電、具壓縮功能的高級「智慧垃圾桶」，還有不少路邊座椅遭殃。衛生單位派出90名清潔工人、60台清潔車輛，加班清理滿目瘡痍的市容。

米蘭 義大利

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