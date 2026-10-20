川普願與普亭習近平舉行三方峰會！烏克蘭非重點 想改談這件事

美國總統川普預定11月訪問中國大陸，參加亞太經合會（APEC）峰會，這將是他第二任期內第二度訪中。他19日表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論無核化問題。

華爾街日報此前報導，普亭提議11月與川普、習近平舉行三方會談，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場已持續4年的戰爭，並達成有利於莫斯科的結果。川普告訴記者，他願意參加三方會談，但「倒不是為了烏克蘭，因為坦白說，俄羅斯在烏克蘭問題上沒什麼問題，他們沒有做太多事，中國也是一樣。」

川普表示，三國領導人會面「是為了討論核武器與無核化問題」，這將是「對世界非常正面的事情」，並稱會談很可能在中國舉行。

知情人士透露，中國雖未反對舉行三方峰會，但習近平是否願意接受川普提議的議題仍不清楚。北京過去曾多次拒絕參與軍備控制談判。

川普與習近平9月舉行峰會後，白宮發表聲明指出，川普曾推動「三方軍備控制談判」，但中方官方會談紀要並未提及這項倡議。

自《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）在今年2月到期以來，美俄長程核武庫已不再受到具有法律約束力的限制，也未就納入中國的新協議展開實質談判，加劇外界對如何管理中美俄三方核武競爭的憂慮。

此外，川普與普亭的關係近幾周受到高度關注。美國物價上漲拖累經濟成長，也損害共和黨在期中選舉前的政治前景，讓川普面臨國內壓力。他在此時宣布與俄羅斯達成柴油供應協議，與烏克蘭總統澤倫斯基的關係則更加緊張。

川普19日再次呼籲撤換澤倫斯基，不再由他擔任烏克蘭首席談判代表。川普說：「老實說，我認為現在是時候讓其他人代表烏克蘭談判了。」他還表示：「我們給了烏克蘭很多東西，他們卻什麼都沒給我們，記住這一點。」