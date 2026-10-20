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巴黎里昂等地局部宵禁 法國不排除宣布緊急狀態
法國上週末抗議物價高漲的示威活動演變成近年來最嚴重的街頭暴力衝突，有關當局今天宣布巴黎和里昂等城市局部宵禁，總理勒克努未排除宣布緊急狀態的可能性。
法新社報導，巴黎遊客今天也感受到這波動盪帶來的影響，羅浮宮（Louvre）因一小群學生抗議活動而閉館。美國駐巴黎大使館呼籲美國公民避開示威活動。
有關當局說，巴黎、里爾（Lille）及里昂（Lyon）等多座城市從今天晚間至明天上午實施局部宵禁，以保護商家。巴黎晚間11時起實施宵禁，晚間8時起禁止示威活動。
勒克努（Sebastien Lecornu）說：「我絕對會恢復公共秩序。」
這波動盪始於上個月，最初是學生要求改善校舍、教師人力等學習條件，但隨後抗議潮升溫，延伸到社會大眾抗議生活成本增加、燃油價格高漲、公共服務品質下滑等，巴黎等地出現縱火、打劫等暴力行為。
至少3000家商店受損，損失金額達數以億計歐元。
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