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川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他願意參加與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的3方會談，可能聚焦非核化議題。

路透社報導，川普在白宮外告訴媒體：「我們可以在會中討論核武與非核化相關議題。」

川普說：「如果習主席有意舉行，我願意參加。」

俄羅斯克里姆林宮今天稍早表示，普亭、川普與習近平可能下個月在中國深圳的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行3方會談，並指出先前相關討論中曾提到3方峰會的可能性。

法新社報導，川普今天也再次批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），表示「是時候讓其他人代表烏克蘭進行談判」。彭博提到，川普說：「我們給了烏克蘭很多，他們卻什麼也沒給美國。」

「華爾街日報」（WSJ）昨天報導，普亭提議下月與川普及習近平會面，共商在對俄有利的情形下結束俄烏戰爭。一名前俄國情報官員透露，普丁是在本月9日與川普通話時提出這個構想，當天的通話另促成美俄柴油協議，讓美國得以採購俄國柴油，並協助俄方將柴油銷往全球市場。

習近平 川普 峰會

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