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俄軍空襲烏克蘭哈爾科夫州一座公園 釀6死含3孩童
俄烏戰火持續延燒之際，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫表示，俄羅斯今天出動無人機，襲擊哈爾科夫州一座村莊的公園造成6人喪命，其中包括3名孩童。
路透社報導，席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）稍早於通訊軟體Telegram發文還寫道，這起發生在哈爾科夫市西南方的無人機攻擊也導致10多人受傷。
烏克蘭內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）指出，無人機擊中一座公園，當時那裡有數個家庭正陪著孩子玩耍。
維赫夫斯基更於社群媒體發布一張經過模糊處理的照片，可以看到一具孩童遺體在嬰兒車內。
發布到網路上的其他照片顯示，緊急救難人員在一棟受損建築物周圍進行作業。
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