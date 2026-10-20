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加拿大軍事基地火災4死數十傷　總理：原因仍不明

中央社／ 渥太華19日綜合外電報導

加拿大亞伯達省（Alberta）一座軍事基地17日發生火災，造成至少4位軍人喪命、數十人受傷，總理卡尼（Mark Carney）今天表示，起火原因目前仍不明。

路透社報導，卡尼於國會發表談話指出，當時官兵和後備人員在亞伯達省韋恩萊特（Wainwright）一座軍事基地進行實彈演習，但訓練區域內已經有火勢燃燒。

卡尼說道：「在強風助長下，火勢不到1分鐘就快速推進將近1公里，燒到軍人聚集的地點。」

他還提及，目前軍方與加拿大皇家騎警（RoyalCanadian Mounted Police）總計50名調查人員在現場，要釐清這場災難如何發生。

相關當局官員透露，仍有39人住院治療，其中19人情況危急。

加拿大 火災 軍事基地

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