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「川普不演了」美媒：美成俄盟友 驚悚小說成真

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
大西洋月刊批評美國總統川普（右）對俄羅斯總統普亭（左）的「友好態度」。圖為兩人2025年8月15日在美國阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透
大西洋月刊批評美國總統川普（右）對俄羅斯總統普亭（左）的「友好態度」。圖為兩人2025年8月15日在美國阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透

美國大西洋月刊十八日發表題為「美國已成為俄羅斯盟友」的評論，直指總統川普不演了，公然幫克里姆林宮對美國盟友烏克蘭發動戰爭，甚至拋棄西方世界的安全秩序。

作者痛批，川普的決策並非出於國家利益，而是受個人政治利益、對俄國總統普亭的崇拜，與烏克蘭總統澤倫斯基的私怨等動機驅使；若已故蘇聯領袖史達林目睹今日局面，可能感嘆生不逢時。

保守派前聯邦檢察官安迪．麥卡錫在該文寫道，普亭正試圖重建美國昔日的蘇聯敵人，而川普正向他提供「援助與安慰」；援助與安慰正是美國憲法第三條界定叛國罪時使用的措辭。麥卡錫並呼籲美國國會立即對此召開聽證會。

麥卡錫認為，川普其實很軟弱，面對更強勢且聰明的人就會畏懼。他對中國大陸國家主席習近平及北韓領袖金正恩也有類似態度，只是程度不同。

川普眼中的國際政治猶如黑幫瓜分地盤，可任意欺凌弱小國家，強大敵人才值得尊重。至於各國人民的利益，遠不如川普及其家族的利益重要。

除了崇拜普亭，川普對澤倫斯基的私怨也是關鍵。這可追溯至川普第一任的二○一九年，當時川普凍結對烏克蘭近四億美元的軍援，並施壓澤倫斯基調查政敵拜登及其兒子杭特，但基輔並未配合宣布展開調查，還使川普被美國國會彈劾，淪為史上第三位被國會彈劾的美國總統。

不過，川普對澤倫斯基的反感不只如此。在川普眼中，澤倫斯基只是不斷替普亭製造麻煩的「魯蛇」，他無法理解烏克蘭人民為何不願接受命運。

麥卡錫最後提醒，白宮與克宮結盟過去只存在政治驚悚小說，如今卻已成真。史達林等冷戰時期蘇聯領袖過去那些對西方的「邪惡願望」並非無法實現，他們只是生不逢時。

盟友 普亭 蘇聯

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