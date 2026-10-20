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川普硬找理由豁免俄 稱「澤倫斯基拿好處不停戰」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普18日在白宮南草坪。美聯社
美國總統川普18日在白宮南草坪。美聯社

美國總統川普十八日為他本月放寬部分對俄羅斯制裁的決定辯護，並又一次指控烏克蘭總統澤倫斯基不願讓已鏖戰快五年的俄烏戰爭畫下句點。

川普在自創社媒真實社群寫道，「我對俄羅斯的決定很簡單。我正協調俄烏戰爭的和平談判，不希望做出任何愚蠢的舉動，讓俄國離開談判桌（即不願透過外交解決）」。

川普十六日深夜簽署行政命令，豁免以力挺烏克蘭抗俄的已故共和黨籍聯邦參議員葛理漢之名，命名的部分美國對俄新制裁。

川普也暫時豁免對俄國柴油的制裁，讓大量俄油流入包括美國的全球市場，希望在十一月美國期中選舉前壓低燃料價格。

川普上述做法除了令基輔及其歐洲盟友感到震驚，也擴大川普與澤倫斯基的嫌隙，使美烏關係惡化。

川普也在該發文寫道，「有關（俄烏）戰爭的談判取得巨大進展，這也包含（雙方）交換人質的談判；現在簽署『那份文件』會產生那樣的結果，而且我可以晚點簽，或在我想要的任何時候簽！」

尚不清楚「那份文件」到底是什麼。白宮也尚未對此置評。

川普還寫道，「也許更重要的，與他們原本可以做的相比，俄國現在為伊朗所做的事微乎其微，如果俄國有做的話。我希望保持這種狀態，而且也辦得到，除非有蠢蛋從中作梗」。

川普並再批評烏克蘭蓄意攻擊俄國煉油廠，企圖影響即將到來的美國期中選舉結果，不利共和黨選情。他甚至以類似稱讚的口吻，提到俄國以低價供應全球數百萬桶柴油。

川普在該發文表示，「澤倫斯基正以俄國柴油煉油廠為目標，他明明知道這些攻擊正嚴重衝擊包含美國的全球柴油市場。農民、牧場主人及各種企業都因此蒙受龐大損失；澤倫斯基卻根本不在乎，老實講，在歐洲給了他那麼多錢，與以前（美國前總統）拜登給他的錢，他根本不想結束這場戰爭，搞不好從來都沒想要結束」。

川普又一次提及，兩年前的澤倫斯基原本可以達成更好條件的俄烏終戰協議，但如今烏克蘭滿目瘡痍、許多領土和海域被奪占且男性人口銳減、大量民眾傷亡。

美國國務卿魯比歐十九日在烏茲別克撒馬罕指稱，美方並未暫停與烏方分享情報；美財長貝森特也在國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」稱，烏方指控川普政府及美國科技富豪馬斯克使「星盾」降速，這並非事實，澤倫斯基此一指控魯莽，「必須非常小心」。

澤倫斯基 川普 俄烏

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