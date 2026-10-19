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法國暴動治安惡化 歐洲多國發布旅遊警示

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

法國上週末抗議活動中有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫。歐洲多國政府今天建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化。

路透社報導，法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，本月17日進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，一座市政廳遭人縱火。針對這些情況，歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示

義大利表示，公民應透過網站或應用程式登記在法國的行蹤，以便當局掌握其所在位置，並提醒他們避開人潮聚集處、務必提高警覺。

德國外交部指出，無法排除未來幾天發生更多暴動的可能性，促請德國公民遵守當地警方的指示。德國外交部提醒，若民眾在警方要求下未離開未經批准的示威活動，可能面臨罰款或損害賠償請求。

捷克新聞社（CTK）報導，捷克外交部建議，身在法國的捷克公民應避開示威、遊行及群眾集會；法國治安情勢已轉趨惡化。

波蘭則在旅遊指南中表示，旅客應避開正在舉行示威的地點，但波蘭並未調整對法國整體旅遊安全的評估。

荷蘭政府於10月7日更新的旅遊安全建議中指出，前往法國的旅客應避開示威活動。

丹麥、瑞典、芬蘭及挪威已發布旅遊警示，呼籲在法國的公民避開示威活動，並遵從當地主管機關的指示。

法國 歐洲 旅遊警示

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