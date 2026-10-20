法政府低估暴動規模闖大禍 人群一度逼近總統府

法國十七日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂延續至十八日。暴徒在巴黎及馬賽等大城縱火、洗劫商店，甚至闖入市政廳大肆破壞，衝突一度逼近距法國總統府艾里賽宮僅三百公尺。

少數激進分子趁著大規模集會發動攻擊，其他人則趁亂洗劫商店，使原本以和平訴求為主的抗議活動迅速失控。

據法國「巴黎人報」取得的情報單位內部報告，發現事前雖已警告，發生都市暴力事件的風險很高，也預見極左派恐趁機介入，卻嚴重低估規模。情報單位原本估全法僅六萬至十一萬人參與，事後官方統計約五十五萬人，民間團體則估八十萬人，最高相差逾十三倍。

巴黎及周邊地區十七日僅部署約二三五○名機動警力，僅二○一九年「黃背心運動」高峰期的一半。法國「世界報」報導，巴黎一度出現十二名員警對抗上百名群眾的情況，因此只能不斷後退等待增援。暴徒甚至逼近距總統府三百公尺，一名員警直言，肯定是哪裡出問題，竟然能逼近艾里賽宮到這種程度。

這波暴動也重創零售業，巴黎老佛爺百貨遭暴徒砸窗洗劫，馬賽的愛馬仕、波爾多的路易威登（ＬＶ）門市、里爾的蘋果專賣店，及尼斯的運動用品店和機車經銷商也淪為攻擊目標。

迪奧（Dior）等其他的法國精品品牌則自己請私人保全駐守巴黎門市，大批保全在旗艦店外列隊嚴陣以待的照片在網路上流傳。巴黎人報取得的影片顯示，洗劫馬賽一間購物中心的暴徒幾乎都沒遮掩臉部，提著大包小包從容離開，現場卻不見任何警力。

據初步調查，暴徒主要包括組織嚴密的極左派、逐漸激進化的大學生與高中生，和藍領階級社區的年輕人，還有少數外國的極左派人士參與。

有消息人士說，與黃背心運動相比，最大不同是社媒TikTok發揮前所未見的加速作用，許多年輕人透過影片自發集結，使情報單位難以捉摸。巴黎人報報導，這種由情報單位不熟悉的新世代推動、自發且缺乏組織的動員模式，令人聯想到二○一四年香港「雨傘運動」，如同「不斷自我壯大的怪獸」，透過演算法迅速蔓延。