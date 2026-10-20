示威潮外溢歐洲多國 法總理：必要時進入緊急狀態

受法國各地連日暴動影響，歐洲多國也爆發激烈抗爭，歐洲社會的不安情緒持續蔓延。法國總理馬克宏十九日坦言，事前的預判與情資工作有疏漏，但他並未接受內政部長努涅斯為此引咎辭職。法國總理勒克努同日也要求各省政府視情況實施宵禁，且若有必要，他將宣布國家進入緊急狀態。

美國總統川普十九日在真實社群寫道，移民已占領法國，「他們必須關閉邊界」。

法國內政部十八日證實，全國已逮捕近二四○○名示威者，其中七成未成年，近一千名員警和憲兵負傷；法國中部城市里摩擁有一四三年歷史的市政廳雖歷經兩次世界大戰仍屹立不搖，但在這波示威暴力卻遭縱火而陷入火海。

勒克努強調，政府絕不向暴力屈服，並指控法國極左派人士與犯罪分子企圖操作明年總統大選。法國工商會主席迪克雷申佐說，預估全法兩千多間商店遭波及，損失金額達數億歐元。

馬克宏十八日在全國演說表明，必須區分「訴求合理的示威者」與「從事暴力行為的暴徒」，對破壞公物的暴力分子和劫匪絕不寬貸。他並召開跨部會會議，授權地方政府必要時可禁止集會自由。法國第二大城馬賽十九日中午至當晚八時禁止一切集會遊行活動。

馬克宏十九日說，他已慰留努涅斯，當前治安工作仍需努涅斯主持。馬克宏並指示努涅斯採取一切必要措施，對維安部隊制定新的行動應變方案，以應對這波危機。馬克宏自己當天仍照原定計畫出訪波斯灣國家三天，首站抵科威特。

「羅浮宮學院」學生十九日封鎖全球知名的巴黎羅浮宮博物館入口。該校是法國文化部主管的高教機構。

不滿浪潮也擴散至包含阿爾巴尼亞、義大利、比利時、葡萄牙、希臘及德國的多家歐洲國家。

截至十八日，阿爾巴尼亞首都地拉那連六天爆發激烈抗議。總理拉瑪同日拒絕下台，群眾焚燒車輛、銀行及郵局。警方動用橡膠子彈、水砲與催淚瓦斯鎮壓，已一六七人被捕。

義大利多座城市的抗議活動也失控為動亂。米蘭市中心的大教堂廣場有暴民投擲石塊雜物。總理梅洛尼呼籲，「別將我們的城市變為戰場」。