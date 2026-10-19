金與正：北韓考慮恢復對南韓廣播 部署更多戰術武器

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩握有大權的胞妹金與正今天表示，北韓正考慮在與南韓邊界附近部署更多戰術武器，及在當地重啟對南韓的大聲公廣播。

路透社報導，金與正在透過北韓官媒發表的談話中說，北韓南方邊境目前情勢「相當不穩」，南韓軍方「戰爭販子」持續用自動步槍和大口徑機槍朝北韓官兵鳴槍示警，對其安全構成「嚴重威脅」。

根據金與正說法，從8月1日至本月17日，南韓一共對北韓進行了2870次警告廣播，並開了201槍示警。

南韓軍方5日表示，北韓今年已派遣多達7000名工人在邊境設置地雷與安裝圍籬，並發生約50起越界事件；且北韓地雷9月釀成1起爆炸，造成2名北韓士兵重傷。首爾呼籲平壤暫停邊境防禦工事。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出（Lim Eul-Chul）指出，南韓軍方對於北韓近來邊境防禦工事高度警戒，因此鳴槍示警並進行大聲公廣播；平壤則似乎擔憂南韓這些行動可能令邊境緊張升溫，甚至引發軍事衝突。