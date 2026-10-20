俄羅斯再襲烏克蘭 美方預警信息再次中斷？

周日（10月18日）夜間至周一凌晨，俄羅斯對烏克蘭空襲造成至少三人死亡。此外，50余萬戶人家斷電。烏克蘭總統澤倫斯基批評說，基輔未從伙伴國獲得彈道導彈襲擊的預警。

“夜間再次發生多輪俄羅斯彈道導彈襲擊，再次沒有伙伴國的及時預警信息”，澤倫斯基在Telegram上寫道。“如果用於烏克蘭防空的導彈交付受阻，同時放松或推遲對俄羅斯的制裁，那將是我們伙伴國不願正視現實的表現。”

烏克蘭空軍發言人伊納特（Jurij Ihnat）向烏克蘭電視台表示，首波襲擊前沒有收到預警信息，不過第二輪襲擊前收到了預警信息。他說，專家將與伙伴國共同調查此事，因這並非個例。

周日，澤倫斯基稱，華盛頓在多日暫停提供此類預警信息後，重新恢復了信息的提供。澤連斯基向美國NBC電視台表示：“封鎖了（預警信息）一段時間。後來美國方面又放開了（信息的提供）。”

澤倫斯基稱，烏克蘭軍隊“有三天時間在遭受彈道導彈襲擊時”無法獲得美國的情報信息。美國國務卿盧比奧周一則否認這一說法。盧比奧在訪問烏茲別克斯坦期間表示，情報的傳遞沒有停頓。盧比奧同時呼籲澤連斯基集中精力在結束戰爭上。

周日，澤倫斯基還與美國特使維特科夫、庫什納就愛國者防空系統的交付進行了磋商。烏克蘭越來越難以抵御俄羅斯的導彈。

特朗普贊俄羅斯 批澤連斯基

特朗普周日則在其社交媒體Truth Social上為其對俄政策辯護。他表示：“我正在俄烏戰爭的斡旋進程中，不想做任何愚蠢的、會將俄羅斯從談判做趕走的事。”

在這則帖文中，特朗普還稱俄羅斯對伊朗提供了極少的支持，而克裡姆林宮原本可以做的多得多。

特朗普同時對澤連斯基作出猛烈抨擊，稱澤連斯基不想終結戰爭，“很可能從未想”終結戰爭。特朗普稱，烏克蘭從歐洲人以及他的前任拜登那裡得到了很多錢。

特朗普再次對烏克蘭襲擊俄煉油廠表示憤慨。數周來，特朗普指責烏克蘭政府為世界範圍內柴油緊缺負有責任。但批評者稱，特朗普只是想要轉移對伊朗戰爭後果的視線。

這位美國總統在貼文中同時稱贊俄羅斯“以低價向世界提供數百萬桶柴油”。大約10天前，特朗普出人意料地宣布，俄羅斯將向美國和世界市場提供數十萬噸柴油。

澤連斯基擔憂美國政策轉向

澤連斯基對於美國可能向俄羅斯靠近深感憂慮。他向美國NBC電視台表示：“倘若美國站到俄羅斯一邊，我們將無以為繼。”他所指的是特朗普新近暫停對俄新制裁，以及與克裡姆林宮達成的柴油協議。澤連斯基說，如果撤回美國迄今為止對基輔的支持，將是“歷史性的錯誤，一個巨大的悲劇”。

澤連斯基之後在接受彭博社采訪時表示：“我認為，正在采取的步驟是為了說服烏克蘭投降。”他說：“我不是說，這是我們伙伴的明確目標。我不願相信，我們的美國伙伴認為，戰爭可能更快地終結——以烏克蘭付出代價為基礎。但看上去卻是如此。”

鑑於美國中期選舉，澤連斯基向彭博社表示：“選戰時期，政治是極具攻擊性的。”他表示，預計選舉後與華盛頓的關系將改善。“現在是痛苦，選舉後生活如常，我認為會平靜一些。”

另據《華爾街日報》周日援引知情人士報道稱，克裡姆林宮提議在11月18日至19日於中國深圳舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間，與特朗普、習近平舉行對話，磋商烏克蘭戰爭議題。

基輔政府作出批評，稱這樣的會談只會鼓勵普京繼續這場戰爭。

（路透社、德新社、法新社）

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