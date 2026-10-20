APEC峰會變第二次雅爾達會議？普丁喊與川習三方會談

傳出俄羅斯總統普丁提議，下個月和美國總統川普、中國大陸領導人習近平會面，商談結束俄烏戰爭。這場會議把烏克蘭排除在外，使烏國與其歐美盟友感到憂心，也可能引發台灣疑慮。

美國媒體報導，知情的前俄羅斯情報官員表示，普丁希望將三方會談，變成劃分全球勢力範圍的第二次雅爾達會議。報導指出，這項企圖雖不切實際，川普和習近平也未必接受，但三國領導人共同商議烏克蘭命運的畫面，仍可能讓台灣不安，擔心自身未來，有朝一日也在類似場合被拿來談判。

相關人士透露，普丁10月9日和川普通話時提出三方會談，俄方建議在11月18日至19日深圳亞太經合會（APEC）峰會期間舉行。美國高層官員說，川普尚未同意，但考量川普希望兌現結束戰爭的競選承諾，可能願意考慮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，相關討論正在進行，但會議是否舉行、議程為何，都還沒有定論。他說，三方都認為，這場會談有可能舉行。

對普丁而言，三方會談既能鞏固俄國的世界強權地位，也能排除歐洲；莫斯科視歐洲為在俄烏戰爭中獲勝的阻礙。對習近平來說，會談成行，北京的外交調停地位也將提高，不過APEC會議或許將因此失焦，中國也可能因更直接介入俄烏戰爭，引發歐洲反彈。

這項提議正逢美俄關係回暖、美烏關係卻降至新低。川普日前同意暫緩加強制裁俄國，換取俄方供應柴油、協助壓低油價，引發共和黨內部分議員反彈。川普則說，不希望把普丁逼離談判桌。與此同時，川普對烏克蘭總統澤倫斯基日益不滿，要求烏國必須停止攻擊俄國煉油廠，並認為烏國需要新的總統。

澤倫斯基18日接受彭博訪問，指控川普試圖施壓烏國投降，美方刻意降低星鏈網速、延遲交付防空飛彈，一連串做法看來是在迫使烏克蘭投降。他說：「我不願相信，美國夥伴認為可以犧牲烏克蘭，讓戰爭更快結束。但看起來就是如此」。

澤倫斯基同時提議以停止鎖定俄國煉油設施，來換取更多愛國者飛彈。

川普18日在社群平台反指烏克蘭原本能在兩年前談到更好的條件。他先前也要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，甚至暗示烏克蘭需要換總統。