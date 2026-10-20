大國交易…普亭提議美中俄峰會 共商烏克蘭

華爾街日報十八日引述知情人士報導，俄羅斯總統普亭提議十一月在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊，和美國總統川普、中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，共商烏克蘭命運。該報導說，此一構想恐加劇台北擔憂，即台灣的未來有朝一日也可能在類似場合遭拿來討價還價。

一位俄國前情報官員說，普亭甚至希望將上述的三方峰會打造成「第二次雅爾達會議」，重新畫分俄美中在全球的勢力範圍。

該報導認為，習近平及川普雖不太可能同意這項構想，但美中俄領袖會商某國命運的畫面，仍將發出強烈訊號，恐加劇台北擔憂。一場討論烏克蘭命運、卻沒有烏克蘭領袖參與的峰會，將開前所未聞的先例，也會引發歐洲多國甚至其他地區的國家當局高度警覺。

普亭十月九日與川普通話時提出該構想，希望趁十一月十八、十九日在廣東深圳舉行的ＡＰＥＣ領袖會議，安排三方峰會。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，各方正討論舉行峰會的可能性，但對會面及議程尚無明確共識。他強調，三方皆認可這類會面在理論上可行，但解決俄烏戰爭的最終協議，不太可能在沒有烏方代表參與下做到。俄國官員也已透過外交管道向北京提出；北京則表明，只要川普同意，中方並不反對。

一位美國高官也說，川普尚未同意舉行三方峰會，但由於他希望兌現讓俄烏終戰的競選承諾，因此很可能持開放態度。對此，白宮尚未置評，但美國國務卿魯比歐說，確實有關於舉行會談的討論，「我不知道是否已經敲定」；大陸外交部發言人毛寧說，目前沒有可提供的消息；烏克蘭外長西比哈則說，三方峰會將鼓勵普亭延長烏俄戰爭。

分析家認為，三方峰會在大陸境內舉行，將有助習近平大幅提升北京作為全球外交調解人的地位。美國智庫史汀生中心主任孫韻說，大陸希望被視為大國間的樞紐，也希望被視為美俄間潛在的調解人。

不過，三方峰會對習近平並非沒有政治風險。知情人士說，大陸官員擔心，ＡＰＥＣ領袖會議期間安排三方峰會，可能喧賓奪主，模糊北京原本打算藉由主辦此次領袖會議，展現其區域影響力的目標。

知情人士還說，習近平正試圖在持續支持普亭，跟維持大陸與歐洲的經濟關係間謹慎地取得平衡。在深圳舉行三方峰會，恐使大陸更直接地捲入已鏖戰四年多的俄烏戰爭，並引發歐洲多國政府的反彈，而這些政府早已警戒北京在這場戰爭傾向莫斯科的立場。

普亭視三方峰會為鞏固俄國大國地位途徑。上述俄國前情報官員指稱，普亭已多次向川習提議舉行三方峰會，但這次正值俄美關係回暖且美烏關係惡化，普亭希望運用近來這種令基輔及其美歐盟友感到不安的關係。

為了壓低油價，雙普本月先達成柴油協議；川普上周則簽署行政命令，暫緩執行美國對俄國實施的多項制裁，引發美國跨黨派國會議員和歐洲盟友的批評及擔憂。澤倫斯基十八日也對彭博直言，他認為，川普試圖逼烏克蘭投降俄國。