高喊真主至大！歐洲數百所學校驚爆炸彈威脅 警方調查疑遭惡作劇

北愛爾蘭、蘇格蘭、匈牙利及塞爾維亞數百所學校今天接獲炸彈威脅，部分學校因此疏散。當局表示，這些警告看起來是惡作劇。目前尚不清楚這些事件彼此之間是否相關。

法新社報導，北愛爾蘭警方表示，今天上午，多達300所學校收到「內容包含籠統威脅的相同電子郵件」，警方當「惡作劇」處理。

北愛爾蘭教育首長吉文（Paul Givan）稍早表示，這些電子郵件看起來出自「伊斯蘭主義者」，內容威脅要在當地推行伊斯蘭教法（Sharia），並聲稱校園內有可用於攻擊的裝置。

吉文表示，電子郵件末尾寫了「真主至大」（Allahu Akbar），部分學校因此停課，他對這種行為表示譴責。

另一方面，蘇格蘭警方表示，蘇格蘭「多所學校」也收到「威脅訊息」，警方正在調查，目前認為是惡作劇。

在中歐，匈牙利警方表示，當地媒體收到電子郵件，聲稱全國70多所學校內被放置炸彈。許多學校因此疏散，但官員說並未發現炸彈。

鄰國國營的塞爾維亞廣播電視台（RTS）報導，塞爾維亞也有超過100所學校接獲炸彈威脅。