聽新聞
0:00 / 0:00
高喊真主至大！歐洲數百所學校驚爆炸彈威脅 警方調查疑遭惡作劇
北愛爾蘭、蘇格蘭、匈牙利及塞爾維亞數百所學校今天接獲炸彈威脅，部分學校因此疏散。當局表示，這些警告看起來是惡作劇。目前尚不清楚這些事件彼此之間是否相關。
法新社報導，北愛爾蘭警方表示，今天上午，多達300所學校收到「內容包含籠統威脅的相同電子郵件」，警方當「惡作劇」處理。
北愛爾蘭教育首長吉文（Paul Givan）稍早表示，這些電子郵件看起來出自「伊斯蘭主義者」，內容威脅要在當地推行伊斯蘭教法（Sharia），並聲稱校園內有可用於攻擊的裝置。
吉文表示，電子郵件末尾寫了「真主至大」（Allahu Akbar），部分學校因此停課，他對這種行為表示譴責。
另一方面，蘇格蘭警方表示，蘇格蘭「多所學校」也收到「威脅訊息」，警方正在調查，目前認為是惡作劇。
在中歐，匈牙利警方表示，當地媒體收到電子郵件，聲稱全國70多所學校內被放置炸彈。許多學校因此疏散，但官員說並未發現炸彈。
鄰國國營的塞爾維亞廣播電視台（RTS）報導，塞爾維亞也有超過100所學校接獲炸彈威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。