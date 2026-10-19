范德賴恩等歐盟領袖將訪匈牙利 雙邊關係正逐步改善

歐盟執委會主席范德賴恩將於23日訪問匈牙利並出席匈牙利革命70週年紀念活動，多位歐盟國家領袖也預定出席。歐洲媒體分析，此舉顯示歐盟與匈牙利的緊張關係正逐步改善。

歐盟執委會今天宣布范德賴恩（Ursula von derLeyen）赴匈牙利訪問的行程。這是她繼2024年後再次訪問匈牙利。

歐洲新聞台報導，匈牙利總理馬格雅（PeterMagyar）表示，除了范德賴恩之外，包含歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）均將出席23日舉行的匈牙利革命70週年紀念活動。

這次的紀念活動預計還會有多位歐盟國家領袖參與，象徵在馬格雅政府執政下，匈牙利與歐盟的關係逐步改善。

在匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）執政期間，匈牙利與歐盟的關係相當緊張。在歐盟的體系內，奧班多次動用否決權阻擋歐盟的援助烏克蘭計畫，包含提供軍事與財政援助。同時，奧班政府也與俄羅斯維持緊密的關係。

馬格雅在今年4月的國會大選擊敗奧班並接任總理後，積極改善匈牙利與歐盟之間的關係，化解過往累積下來的種種爭端；在馬格雅勝選當晚，范德賴恩也在社群平台X發文稱「匈牙利選擇了歐洲」。

在甫落幕的歐盟領袖峰會，馬格雅也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了雙邊會談，表達對烏克蘭的支持之意並批評俄羅斯的侵略行為，強調匈牙利隨時準備好運用一切可能的外交途徑，協助盡快實現停火並確保長久的和平。

報導指出，澤倫斯基同樣受邀出席23日的紀念活動，但尚不清楚是否會出席。