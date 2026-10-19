抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

法國因生活成本大幅上漲引發大規模示威，上週末更演變成近年來最嚴重的街頭暴力事件之一，抗議人士今天封鎖巴黎羅浮宮入口，當局正忙著設法平息民怨。

法新社報導，法國民眾的不滿情緒今天絲毫未見消退，示威人士封鎖巴黎地標羅浮宮博物館（LouvreMuseum）的入口。羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館。

羅浮宮外張貼的傳單寫道：「我們很自豪地宣布，我們封鎖了全球最大的博物館。」館方管理階層與工會表示，這場抗議是由羅浮宮學院（Ecole duLouvre）的學生發起。

上週末法國各地約有50萬人走上街頭，抗議生活成本飆升。這波示威已持續4週，最初是由要求改善學校條件的中學生發起的。

原本和平的示威在部分地區卻演變成暴力事件。蒙面團體在一些抗議活動場邊攻擊執法人員、闖入市政廳及其他公共建築，並縱火焚燒多處建築。他們也洗劫商店，並在街頭焚燒汽車、自行車和機車。

上週末的動亂造成近1000名維安人員受傷，抗議人士中也有人受傷，其中一名示威者的手被警方用於控制群眾的手榴彈炸斷。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天提出辭呈，他表示：「17日在一些大城市的數百家商店遭到洗劫後，你根本無法直視店家的眼睛，對他們說，我們並未失去控制權。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕接受努涅斯的辭呈，但馬克宏坦承，儘管17日已在全國部署約6萬名執法人員，政府在應對時仍存在安全及情報方面的疏失。

司法部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，上週末全國有超過2330人遭警方拘留，其中70%為成年人。

法國工商會主席迪克雷申佐（Alain Di Crescenzo）表示，上週末的暴力事件預料波及法國全國2000多家商店，損失金額高達「數億歐元」。

馬克宏昨晚發表全國談話時，嚴厲譴責這股不受控制的暴力，並表示未來幾天地方當局「必要時」可禁止特定集會。不過，他並未宣布緊急狀態或宵禁等重大措施。

馬賽（Marseille）市政府今天已宣布，中午至晚上8時（格林威治標準時間10時至18時）將禁止民眾集會。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）則說，若有必要，可能實施緊急狀態。但他同時補充道，針對當前暴力抗議所引發的危機，宵禁會是更好的解決方案。

不過，發起上週末集會的「黃背心」（YellowVests）運動並未退縮，反而呼籲24日上街，展開新一輪抗議。

法國動亂爆發之際，距離重要的總統大選僅剩數個月。中間派的總統馬克宏依法不得再次參選，而極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）的總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在民調中聲勢看漲。

內閣部長將上週末這波暴力事件歸咎於「極左派」團體。雷朋則指控，她在總統大選中的極左派對手梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）所屬政黨「正當化暴力行為」。

路透社報導，歐洲多國政府今天呼籲計劃前往法國的公民，應避免前往人潮眾多場所並提高警覺，示警法國的安全情勢惡化。

與此同時，義大利、西班牙及葡萄牙也因物價上漲引發民怨及抗議活動，包括米蘭（Milan）上週末爆發規模較小的衝突，以及西班牙各城市持續出現抗議住房成本高漲的示威活動。這些國家正密切關注法國局勢。