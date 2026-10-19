李在明：南韓有能力勝任與美聯軍作戰指揮權 移交協商持續推進

南韓總統李在明今天說，南韓若收回與駐韓美軍聯合部隊的戰時作戰指揮權，完全有能力勝任。而駐韓美軍司令布朗森近日提及指揮權移交情勢有變，李在明說與華府協商持續推進。

路透社報導，南韓在1950年代韓戰期間決定讓美軍領導助其對抗北韓的聯合國（UN）部隊，不過南韓與美國已於2007年同意最終將把聯合部隊作戰指揮權移交首爾。

其後南韓歷屆政府持續推動這項目標，李在明也曾表示，他鎖定2030年任期結束前完成指揮權完全移交。

過去一段時間，美韓兩國討論韓方接管指揮權的準備情況，然而似乎出現一些意見分歧。

美軍駐韓部隊指揮官布朗森（Xavier Brunson）上週表示，自從雙方設下指揮權移交的條件後，防衛安全環境已有所變化。

李在明今天在青瓦台與媒體記者座談時，對於相關問題回應說：「我們應該及早收回戰時作戰指揮權。我們完全有這個能力，與美國的討論基本上也進展順利。」

他還表示，北韓雖已發展核子武器，但南韓也已建立足以與其對抗的強大軍事力量。他強調，核武基本上是最後防衛手段，而非用於戰鬥。

南韓媒體曾報導，李在明政府希望以2028年為目標來完成指揮權移交。但根據布朗森4月在美國國會聽證會上發言，美軍已提交1份時程規劃，當中鎖定2029年初才能達成相關條件。