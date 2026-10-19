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巴西總統大選決選 波索納洛之子與魯拉選情膠著

中央社／ 聖保羅19日綜合外電報導
前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（右），領先現任左翼總統魯拉（左）的幅度已縮小，兩人選情膠著。法新社
前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（右），領先現任左翼總統魯拉（左）的幅度已縮小，兩人選情膠著。法新社

巴西總統大選即將於10月25日進行決選，今天公布的兩項民調顯示，右翼參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）領先現任左翼總統魯拉的幅度已縮小，兩人選情膠著。

路透社報導，佛拉維歐為巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）的長子，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）正尋求第4個非連續總統任期。

佛拉維歐在本月稍早的巴西總統首輪投票意外取得領先，以近2個百分點差距勝過魯拉。

根據BTG Pactual委託Nexus進行的民調，在巴西總統大選決選中，佛拉維歐可望獲得46.5%的選票，魯拉則為45.9%。

一份10月13日民調顯示，佛拉維歐的支持率為47.9%，魯拉則為45.1%。

若只計有效票，不包括空白票及尚未決定投票意向的選民，佛拉維歐以50.3%的得票率，領先魯拉的49.7%。

Nexus在10月16日至18日對2002人進行調查，抽樣誤差為正負2個百分點。

根據AtlasIntel/彭博（Bloomberg）民調，佛拉維歐在決選中可望獲得49.8%的選票，魯拉則為47.6%。

一項10月9日民調顯示，佛拉維歐的支持率達51.1%，高於魯拉的45.7%。

若只計有效票，佛拉維歐得票率為51.1%，魯拉則為48.9%。

AtlasIntel於10月13日至18日訪問4998人，抽樣誤差為正負1個百分點。

波索納洛 巴西 魯拉

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