維爾紐斯星鏈基地台遭縱火 立陶宛控俄國蓄意干擾烏軍網路

立陶宛首都維爾紐斯18日凌晨發生星鏈基地台遭縱火事件，造成輕微財物損失，相關嫌疑人目前在逃。立陶宛指稱事件可能與俄羅斯有關，目的是削弱烏克蘭的軍事能力；總理辛克維丘斯表示將加強關鍵設施防護。

路透社報導，立陶宛國家危機管理中心（NationalCrisis Management Centre）主任維爾曼塔斯（VilmantasVitkauskas）表示，這起事件發生於當地時間週日約凌晨2時，維爾紐斯郊區一處太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）基地台遭人企圖縱火，立陶宛當局正在追查縱火嫌疑人。

維爾曼塔斯指出，火勢迅速獲得控制，僅造成輕微財物損失，基地台運作未受影響。

據報導，他向媒體表示：「我們認為，這並非一般的縱火事件，而是一起破壞行動」，並指出這起事件與先前發生在保加利亞及波蘭、針對星鏈站點的縱火事件有關。

維爾曼塔斯說：「這些事件是俄羅斯試圖干擾星鏈、影響烏克蘭軍事行動成效的一部分。烏克蘭才是目標。」

烏克蘭廣泛使用星鏈終端設備進行戰場通訊，也在許多無人機上安裝星鏈接收器，作為導引系統的一部分。這些終端設備用於打擊烏克蘭境內的俄羅斯目標，也協助烏克蘭的攔截無人機抵禦俄羅斯的攻擊。

路透社報導，保加利亞多座星鏈天線於10日遭人縱火；波蘭一處星鏈設施9月也發生火災，造成電力系統及備用發電機受損。波蘭政府當時表示，這起火災是一起破壞行動，意圖干擾包括烏克蘭軍方在內的使用者的網路服務，並指責俄羅斯涉案。

據報導，俄羅斯則表示這類指控毫無根據，是反俄「歇斯底里」情緒所致。

立陶宛昨日也發生一起疑似闖入無人機空中爆炸事件，北約2架戰機為此緊急升空。外界擔憂俄烏戰爭的影響已向外擴散至北約邊界。

路透社報導，立陶宛政府與安全部門官員今天舉行會議，討論2起事件後的相關情勢。立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）表示，相關單位已達成共識，將提高國內重要關鍵基礎設施的戒備程度，並投入更多人力，加強防護。