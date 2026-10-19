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加拿大亞伯達省公投登場 分離主張恐敗但難落幕

中央社／ 加拿大卡加立19日綜合外電報導

加拿大西部亞伯達省今天舉行不具法律約束力的公投，詢問是否啟動具法律約束力的脫加公投法律程序。外界普遍預期，分離主張將遭遇挫敗，但許多人認為，這場爭論不會因此畫下句點。

路透社報導，亞伯達省（Alberta）人口約500萬，面積略小於美國德州，人口卻只有德州的1/6。民調一再顯示，多數亞伯達省選民反對脫離加拿大。對經濟的不滿情緒助長了該省的獨立運動。

亞伯達省分離運動使加拿大總理卡尼（MarkCarney）承受更多壓力。面對美國關稅，以及美國總統川普一再呼籲加拿大成為美國第51州，卡尼將捍衛加拿大主權列為核心使命。

亞伯達省由保守黨執政，是加拿大能源重鎮。許多亞伯達省分離主義人士認為，自由黨（Liberal Party）主導的聯邦政府透過環保政策，限制亞伯達省石油產業，該省對加拿大的經濟貢獻遠超過所獲得的回報。

支持亞伯達省脫離加拿大的廣告組織「邁向獨立之路」（Pathway to Independence）創辦人摩根（CoryMorgan）表示：「加拿大制度失衡，讓中央的民眾與政府受惠，代價卻由亞伯達省等偏遠的生產省份承擔。」

亞伯達省公投投票預定於北美山地時區（MDT）週一下午8時（台灣時間週二上午10時）截止，開票結果將陸續公布。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Group）上週五公布的民調顯示，66%的亞伯達省民打算投票支持留在加拿大，但有3/5的受訪者認為，該省的「分離運動永遠不會有落幕的一天」。

亞伯達省卡加立（Calgary）皇家山大學（MountRoyal University）政治學者布雷特（Duane Bratt）指出：「這個議題不會就此消失。分離主義者已經動員起來，建立起彼此的聯繫，也形成了網絡。」

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