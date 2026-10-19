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俄羅斯夜襲基輔釀1死8傷 澤倫斯基稱未獲盟國預警

中央社／ 基輔19日綜合外電報導
基輔。新華社資料照
基輔。新華社資料照

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯以彈道飛彈攻擊基輔及周邊地區的能源設施，烏方事前並未收到盟國預警。俄軍今天凌晨發射多波飛彈襲擊基輔，至少造成1人死亡、8人受傷。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯向基輔及周邊地區發射16枚彈道飛彈，並向烏克蘭各地出動逾200架無人機。法新社記者在首都基輔聽到空襲警報與爆炸聲。

他在社群媒體發文表示：「俄羅斯再次發動彈道飛彈攻擊，整夜分多波襲擊，而我們的夥伴又一次沒有事先發出預警。」

基輔方面上週指出，美國先前也未針對類似攻擊發出預警，使居民幾乎沒有時間躲進避難設施。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天稍早否認美國曾暫停與烏克蘭分享情報。

美國總統川普（Donald Trump）近日再次就俄烏戰爭批評澤倫斯基。他曾表示，已與俄羅斯達成協議，以放寬制裁換取俄國出口燃料。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱，他在推動俄烏和平談判方面正取得「重大進展」，但澤倫斯基既「不在乎」也「不希望結束這場戰爭」。

澤倫斯基今天在貼文中反駁川普的說法，他強調：「烏克蘭從來就不想打這場戰爭，也一直歡迎合作夥伴為使戰爭有尊嚴地落幕所付出的一切努力。」

他說：「俄羅斯的回應，就是一次又一次的彈道飛彈、見證者（Shahed）無人機與殺戮。」

他補充道：「當對烏克蘭的防空飛彈供應受阻，俄羅斯卻獲得制裁放寬或延後實施的待遇，很遺憾，這顯示我們有些夥伴不願正視現實。」

俄羅斯 澤倫斯基 基輔 烏克蘭

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