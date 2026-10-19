菲律賓召見中國大使井泉 抗議「動武威脅」言論

菲律賓外交部今天召見中國駐菲律賓大使井泉，就其近日發表的言論表達「嚴重關切和強烈反對」。菲方認為相關言論傳達了使用武力的威脅。

路透社報導，菲國外交部在聲明中表示，外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）召見中國駐菲大使井泉，並告知他上週對媒體發表的言論「具挑釁性且不可接受」。

井泉15日在馬尼拉1所學校發表演說後受訪時表示，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。菲律賓外交部當天晚間反批這番話是「幾乎不加掩飾的動武威脅」。

井泉告訴新聞媒體的這番話，是回應菲律賓國防部長14日指責中國是區域麻煩製造者的說法。

近年來，中國與菲律賓之間的外交爭端日益頻繁，通常是因兩國船隻在南海的對峙和衝突。北京當局聲稱對南海大部分海域擁有主權。

馬尼拉當局指控中國海警在菲律賓專屬經濟區（EEZ）採取侵略性的行動，中國則堅稱是在執法取締闖入其領海的船隻。