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法國示威失控…暴徒天天縱火「狂燒8次」 台人餐廳急停業：不敢出門

香港01／ 撰文／李健民
法國學生示威浪潮升高，由最初和平爭取權益演變為暴力衝突。路透
法國學生示威浪潮升高，由最初和平爭取權益演變為暴力衝突。路透

法國學生示威浪潮升高，由最初和平爭取權益演變為暴力衝突。有旅居巴黎的華人表示，這波示威的激烈程度，比以往更強。

一名於巴黎開店的台灣店主劉欣益向台灣中央社表示，自己在巴黎第8區小巷經營的台灣餐廳「強強滾」（Ça roule!!），距離總統府愛麗舍宮（Élysée）步行僅約15分鐘，理應相對安全，但餐廳昨日（18日）在社交媒體上公布，由於抗議行動升級，附近地鐵站關閉，基於安全考慮暫停營業。

劉欣益表示，示威者的舉止越來越猖狂，幾乎佔領整條道路，距離他的餐廳約50米處有人縱火：「幾乎每日都有人縱火，應該放了至少8次」並表示昨日都不敢出門，不開店比較安全。

巴黎政治學院（Sciences Po）博士生邱佑寧亦指學校因示威，而把課堂改至網上上課。她表示，這場運動發展到現在，加入越來越多主張，例如為巴勒斯坦發聲、抗議油價上漲等，已經超過最初要求提升教育質素的訴求，演變成對總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府的不滿。

她認為從示威者的角度來看，暴力可能是在沒有其他選擇的情況下使訴求被看見的方式，但同時也可能變成政府迴避解決真正問題的藉口。

另外有中國店主「YY」表示，她在巴黎瑪黑區（Marais）靠近巴士底廣場附近開設乳酪（酸奶）店，而在17日時，示威大致和平。但到了晚上7時，兩名路人進入店內，提醒他們騷亂已經開始，可能很快蔓延到附近街區，讓他們立即關門撤離。

她和老公決定迅速鎖門離開，並表示在離開店鋪之前，在店門口已經能聞到催淚彈的味道。在走出大街時，他們看到路口的煙草店已經遭到破壞，玻璃碎片散落在地，附近開始聚集示威人士。而他們的店舖則提前關店，未有受損，於第二日繼續營業。

中國駐法國大使館曾在16日提醒中國公民，特別是赴法旅行的人士密切關注當地形勢，留意自身安全，避免前往示威區域。

然而，從事媒體業的王昱翔表示，他昨天經過瑪黑區看到示威者與警察衝突，但走過一座橋後，遊客仍從容喝咖啡、排隊參觀巴黎聖母院，猶如兩個世界；他認為從觀察者角度來看，自己並不感到過於害怕。

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文章授權轉載自《香港01》

法國 縱火 巴黎 失控 餐廳

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