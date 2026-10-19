俄羅斯外長訪伊朗 尋求斡旋中東戰爭

中東戰事未歇，俄羅斯試圖扮演調解角色，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）預定今天抵達伊朗進行訪問，這是中東戰爭爆發以來他首度訪伊。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）昨天證實這項行程，並在聲明中表示，雙方將討論「區域及國際發展」等議題。

拉夫羅夫預計將與伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）會面，他表示，俄國的努力「旨在防止重返大規模戰爭」。目前伊朗與美國的談判處於僵局狀態。

本月初，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾告訴伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），俄國準備為調解工作貢獻心力。

俄羅斯與伊朗均名列全球受制裁最嚴重的國家，雙方關係密切。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，兩國的軍事及經濟合作更加緊密。

這次中東戰爭始於今年2月美國聯手以色列對伊朗展開空襲。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫此次訪問期間的會談預計將聚焦在「解決因美國及以色列對伊朗非法侵略所引發的嚴重國際危機」。

俄國外交部還說，這場戰爭不僅重創中東及近東地區的穩定與安全，也對全球造成衝擊。