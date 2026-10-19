聯合國COP17登場 全球生物多樣性目標多數進度落後

聯合國生物多樣性公約第17次締約方會議（COP17）今天起在亞美尼亞召開，以檢視遏止生物多樣性流失的工作進展。然而，多數全球目標仍落後進度，各方對資金籌措問題也尚未達成共識。

路透社報導，世界各國領袖、外交官與自然保育專家在COP17齊聚一堂，將首次全面檢視2022年通過的「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework）執行情況。這項協議的目標為2030年前，使全球至少30%的陸地及海洋受到保護。

全球受保護的陸地比例預計可於2030年前達27.5%。然而科學家指出，遏止生物多樣性流失所需的其他多項目標仍遠遠落後進度。

從農藥使用、不可永續的漁業活動到補貼各種破壞自然環境的行為，生態系惡化對全球糧食生產、水資源安全及經濟穩定構成威脅。

根據聯合國報告草案，全球在昆明－蒙特婁框架訂定的23項目標中，有22項未取得足以如期達標的進展。

聯合國表示，巴西、中國等144個國家已制定行動計畫，但如何籌措300億美元的公共資金，由哪些國家出資及各自負擔多少，仍缺乏明確共識。這預計是COP17未來兩週在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行會談的核心議題。

更廣泛的資金目標，是2030年前達到每年動員至少2000億美元。

COP17另一項重要議題，是改革每年高達5000億美元、用於支持有害自然環境活動的政府補貼。各國政府被敦促訂定為期兩年的時程，辨識最具破壞性的補貼項目，並將相關資金轉向其他用途。