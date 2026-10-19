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印度蟑螂人民黨示威不斷 反對陣營組新團籲和平抗議

中央社／ 新德里19日專電
印度「蟑螂人民黨」示威者。 路透
印度「蟑螂人民黨」示威者。 路透

蟑螂人民黨」不斷組織示威活動，對此感到厭倦者組成「紅剋蟑人民黨」（Lal Hit Janata Party）與之抗衡，並呼籲年輕人以和平、合法的溝通方式，參與印度的民主進程。

由於印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），使選民名冊中約1.3億筆姓名紀錄遭刪除，導致大量選民投票資格受到影響，被民眾認為是偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）的作法。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）串連，號召民眾走上街頭抗議，要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）為這次產生問題下台負責。

蟑螂人民黨發起的示威活動引發熱烈迴響，但德里市區因此連日交通大堵塞，商家也開始抱怨抗議影響生意，如今更有民眾組成新團體，公開反對蟑螂人民黨的作法。

Hit是印度殺蟲劑大牌，紅色包裝的是專門用來殺蟑的殺蟲劑，「紅剋蟑人民黨」以此為名，有與蟑螂人民黨較勁的意味。

新德里電視台（NDTV）報導，在蟑螂人民黨持續號召示威之際，「紅剋蟑人民黨」18日也舉行首次集結，呼籲維護憲法價值、問責制、負責的公民參與，並反對蟑螂人民黨發起的連串示威活動。

「紅剋蟑人民黨」敦促年輕的公民，尤其是Z世代年輕人，透過和平抗議、就事論事的溝通、合法的管道，來參與國家的民主進程，提出「國家至上、尊重憲法，民主是我們的身分認同」口號，並呼籲「反對時可以立場堅定，但行動上要秉持和平，並要忠於國家」。

印度時報（Times of India）指出，「紅剋蟑人民黨」在集會中，譴責蟑螂人民黨發起的抗議活動期間，發生襲擊警務人員的情況及發表針對莫迪的攻擊性言論。

「紅剋蟑人民黨」領導人巴納加（Ayan Bhatnagar）在接受印度亞洲新聞社（IANS）採訪時表示，該黨成立的目的並非要競選，而只是反對蟑螂人民黨及其發起的抗議活動，他說：「我們反對那些企圖削弱國家民主，試圖在國家製造無政府狀態的蟑螂。」

巴納加補充道，「紅剋蟑人民黨」將以各種小規模的方式集會，闡述觀點、傳達訊息。

「紅剋蟑人民黨」指出，有關選舉程序的辯論，應該以經核實過的事證、透明的程序、憲法機制為基礎，在各方都有共識，要選委會主席下台前，維護選委會在內機構的獨立性和公信力是至關重要的。

「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）並非真正的政黨，起初僅是圍繞政治諷刺的網路運動，組織名稱源於惡搞印度總理所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）而來，自成立以來，已多次針對印度重大社會議題發起大規模抗議行動。

和平 印度 蟑螂

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