遭蓄意開車衝撞 澳洲無黨籍國會議員重傷

65歲澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯（Helen Haines）19日遭蓄意駕車衝撞。工黨籍澳洲總理艾班尼斯同日表示，海恩斯因此受重傷，他並將本案定調為針對海恩斯的「攻擊事件」。

警方說，海恩斯在澳洲東北部的旺加拉塔（Wangaratta）遇襲，就在她的辦公室外。當地距澳洲大城墨爾本西北方200多公里。

警方還說，駕車的43歲男子，被幾位見義勇為的民眾制伏，隨後在員警趕到後被捕。

艾班尼斯指出，尚不清楚犯嫌行凶的動機，反恐小組展開調查。