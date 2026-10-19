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遭蓄意開車衝撞 澳洲無黨籍國會議員重傷

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯19日遭蓄意駕車衝撞。圖為他9月的身影。美聯社
澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯19日遭蓄意駕車衝撞。圖為他9月的身影。美聯社

65歲澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯（Helen Haines）19日遭蓄意駕車衝撞。工黨籍澳洲總理艾班尼斯同日表示，海恩斯因此受重傷，他並將本案定調為針對海恩斯的「攻擊事件」。

警方說，海恩斯在澳洲東北部的旺加拉塔（Wangaratta）遇襲，就在她的辦公室外。當地距澳洲大城墨爾本西北方200多公里。

警方還說，駕車的43歲男子，被幾位見義勇為的民眾制伏，隨後在員警趕到後被捕。

艾班尼斯指出，尚不清楚犯嫌行凶的動機，反恐小組展開調查。

澳洲 無黨籍 議員

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