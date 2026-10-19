聽新聞
0:00 / 0:00
遭蓄意開車衝撞 澳洲無黨籍國會議員重傷
65歲澳洲無黨籍國會議員海倫．海恩斯（Helen Haines）19日遭蓄意駕車衝撞。工黨籍澳洲總理艾班尼斯同日表示，海恩斯因此受重傷，他並將本案定調為針對海恩斯的「攻擊事件」。
警方說，海恩斯在澳洲東北部的旺加拉塔（Wangaratta）遇襲，就在她的辦公室外。當地距澳洲大城墨爾本西北方200多公里。
警方還說，駕車的43歲男子，被幾位見義勇為的民眾制伏，隨後在員警趕到後被捕。
艾班尼斯指出，尚不清楚犯嫌行凶的動機，反恐小組展開調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。