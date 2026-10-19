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日本擬對雲端服務等設安全認證制度 實質上排除受中俄影響業者

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本政府將針對資料中心及雲端服務建立安全認證制度，並鼓勵金融、醫療等處理個人重要資訊的企業，使用經政府認證的服務。這項制度實質上將排除受到中、俄等國影響的企業。

「日本經濟新聞」報導，日本總務省與經濟產業省預計自2027年度起導入這項制度。認證對象包括位於日本國內的資料中心業者，以及在日本國內設有伺服器的雲端服務提供業者。

預計審查項目包括業者的企業資訊、防止資訊外洩的風險管理機制，以及設備的採購來源等。

對於處理涉及國家安全的重要個人資訊的金融機構、醫療機構及研究機構等，政府將建議其與經認證的資料中心及雲端服務業者簽約。

日本政府也計劃導入事前申報制度，要求保存、提供重要個人資訊的企業事先向政府申報，並將向預計於2027年1月召集的例行國會，提出「經濟安全保障推進法」修正案。

修法後，若政府認定資料保管存在風險，將可下令中止資料保管，或提出勸告。政府將在這項修法的基礎上，運作新的資料中心、雲端服務認證制度。

企業是否使用政府推薦的資料中心或雲端服務，仍由各公司自行判斷。不過，處理重要個人資訊的企業，其管理狀況將受到政府審查與監督，因此外界認為，這些企業選擇非推薦服務的可能性不高。

在制度設計上，日本政府將參考經濟產業省主管的資訊處理推進機構（IPA）所推動的JC-STAR認證制度。這項制度針對包括網路設備在內的物聯網（IoT）產品，依安全防護措施分級評等。該制度雖未明文規定排除特定國家的產品，但迄今中國製產品尚無取得認證的實績。

此外，自2027年4月起，太陽能發電設備、蓄電池等併網設備，也必須符合JC-STAR第1級的標準。外界認為，這項規定實質上將排除中國製產品。

隨著生成式人工智慧（AI）迅速普及，資料中心的需求持續增加。除了領先布局的美國，日本國內的新建計畫及招商活動也正積極展開。根據日本內閣官房資料，2024年日本雲端服務市場規模已超過1兆7000億日圓。在全球市場，除了美國的亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft），中國的阿里巴巴集團影響力也持續上升。

過去，日本並無規範資料中心、雲端服務等負責儲存、處理重要資料的資訊基礎設施業者的制度。有意見指出，若受到日本疑慮國家影響的資訊基礎設施廣泛普及，一旦發生緊急事態，日本可能無法防止資料因網路攻擊而外洩，或相關服務遭到癱瘓。

至於中國資本的企業，外界也擔憂其可能受中國法律管轄。「中華人民共和國國家情報法」規定相關組織及公民有義務配合情報工作；「中華人民共和國國防動員法」則規定組織及公民有接受徵用民用資源的義務。

歐盟執委會要求資料中心及雲端服務業者辦理登記，並須管理風險，包括是否受第三國影響等。韓國則規定資通訊服務業者有義務取得資訊保護體制認證，並須通報資安事件。

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