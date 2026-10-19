魯比歐否認美暫停與烏克蘭共享情報 籲基輔聚焦俄烏終戰

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天否認美國暫停與烏克蘭共享情報一說，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基「聚焦」在終結俄烏戰爭上。

綜合法新社與路透社報導，正在烏茲別克與中亞官員會談的魯比歐接受媒體專訪時，被詢及烏克蘭稱美方一度暫停對俄羅斯飛彈攻擊提供情報，魯比歐回應說：「並沒有所謂的暫停。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴美國媒體，情報共享措施暫停3天後，「已由美方解除封鎖」。

魯比歐昨晚抵達烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand），預計參加「C5+1部長級會議」並會晤中亞5國高官。「C5+1」機制包含美國和烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼等穆斯林占多數的前蘇聯國家。

魯比歐說，總統川普（Donald Trump）期盼澤倫斯基和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）都聚焦於結束俄烏戰爭；俄羅斯侵略烏克蘭已邁入第5年。

魯比歐表示：「他（澤倫斯基）應該專注的事和我們希望各界專注的事，就是結束這場戰爭。這是我們希望每個人和俄羅斯人都專注的事，也是我們自己應聚焦的事。這是總統設立的首要任務：設法為這場戰爭劃下句點。」

記者問及川普、普丁及中國國家主席習近平是否可能就磋商俄烏終戰舉行會談，魯比歐指出：「確實有關於舉行會談的討論。我不知道是否已經敲定，但總統態度很明確。他希望烏克蘭與俄羅斯的戰爭能夠結束。」

魯比歐強調：「我們看不出這場戰爭帶來什麼好處，反倒目睹許多負面影響，包括戰事升級和波及另一國的真實風險…例如受到一次破壞行動未遂的影響，或者無人機受電子戰干擾偏離航道、闖入鄰國等。」