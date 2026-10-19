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溫哥華市長換人做 友台政治人物費必得當選

中央社／ 溫哥華18日專電
費必得（Pete Fry）當選溫哥華市長。他長期對台灣展現友好與支持態度，本月初出席雙十國慶酒會時，提到希望促成溫哥華和台灣城市結為「友誼城市」。 中央社
費必得（Pete Fry）當選溫哥華市長。他長期對台灣展現友好與支持態度，本月初出席雙十國慶酒會時，提到希望促成溫哥華和台灣城市結為「友誼城市」。 中央社

加拿大卑詩省昨天舉行4年一度市級選舉（municipal election），最受矚目的溫哥華市長換人做，代表綠黨的費必得（Pete Fry）擊敗現任華裔市長沈觀健（Ken Sim），當選新任市長，他長期對台灣展現友好與支持態度。

與此同時，大溫哥華地區和大維多利亞地區都有台裔年輕人當選不同城市的議員，都將為台加關係增添新動力。

費必得於2018年起擔任溫哥華市議員，本屆市級選舉挑戰2022年當選的沈觀健。費必得囊括47.8%的選票，比沈觀健多出3萬多票，一舉成為溫哥華新市長，也是加拿大主要城市中首位綠黨市長。

費必得出生於愛爾蘭，2歲時隨父母移居溫哥華，母親費凱迪（Hedy Fry）是加拿大執政自由黨眾議員。母子兩人都是友台政治人物，曾多次出席溫哥華雙十國慶酒會和台僑舉辦的藝文活動等。

費必得今年5月出席溫哥華網路高峰會台加企業交流場邊活動時，大讚台灣的韌性與能量，並公開表示「加拿大應該向台灣學習，在巨人旁邊依然毫無畏懼、非常堅強、非常有智慧」。

本月初溫哥華雙十國慶酒會上，費必得致詞時稱，若他當選市長後，其中一項優先工作就是推動與台灣的城市建立「友誼城市」（Friendship City）關係。

溫哥華和高雄市在2021年曾計劃締結「友誼城市」，引發中國領事館強烈反對，2022年沈觀健當選市長後便擱置。如今費必得將執掌溫哥華，台灣僑胞都希望溫哥華和台灣之間的關係變得更緊密。

與此同時，有4位台裔青年在本屆選舉中順利當選。

在大溫哥華地區，李欣儀（Cindy Lee）順利成為本拿比市議員；賴彥宏（Kevin Lai）當選列治文市議員、張博浩當選列治文教育委員。曾宏瑜（EugeneTseng）則當選大維多利亞地區Colwood城市的市議員。

4人都出生於台灣。李欣儀於26歲移民加拿大，積極投入社區服務並參與政治，首度參選就高票當選。她說：「我希望用自己的經驗讓第一代移民都知道，只要努力，加拿大處處是機會，這個國家充滿包容與鼓舞的力量。」

賴彥宏、張博浩和曾宏瑜都曾在台灣就讀小學，儘管後來在加拿大生活，都對台灣充滿濃厚情感，希望透過自己的政治力量，讓更多人認識台灣。

賴彥宏和張博浩兩人所居住的列治文市（City ofRichmond）選情極度激烈，55名市議員候選人爭奪8個席位，28名教育委員爭奪7個席位。他們說：「選舉過程極為艱辛，我們展現台灣人『愛拚才會贏』的精神，每天敲門拜票、與民交流，讓大家看見我們的誠意和能力。」

曾宏瑜居住的Colwood城市位於卑詩省會維多利亞市西方10公里，是這幾年成長快速的地區，吸引許多年輕家庭入住。曾宏瑜說：「城市裡亞裔面孔很少，但越來越多人都聽過台灣的名字，我也希望台灣朋友有機會到這個海濱城市一探究竟。」

溫哥華 維多利亞 華裔

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