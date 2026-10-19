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澳洲鬼鯊潛艦長獠牙 配備無人機與水雷強化戰力

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲國防部今天表示，澳洲將為「鬼鯊」（Ghost Shark）自主潛艦配備「蜂群式」空中無人機與水雷，以強化水下作戰能力。

法新社報導，美國國防科技新創公司安杜里爾（Anduril）與澳洲國防科學家共同開發這款超大型無人潛艦，並根據一項價值18億澳幣（約新台幣406億元）的合約，為坎培拉當局打造鬼鯊潛艦艦隊。

除了在核潛艦方面的合作外，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的成員國澳洲、英國與美國今年還承諾，將攜手開發可互換的酬載，用於水下作戰的無人系統。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天在雪梨指出，經過秘密測試後，3款有效酬載已獲批准，將用來「從事我們不希望人類執行的任務」。

他向媒體表示，鬼鯊將可攜帶多達12枚水雷、特種部隊裝備以及安杜里爾的Altius空中無人機，這款無人機可從海上發射並形成蜂群，以執行偵察與打擊任務。

他說，潛在敵對勢力將不得不考量到，澳洲碼頭上的任何一個貨櫃內，都可能裝著一艘鬼鯊潛艦。他說：「那些貨櫃裡不僅可能有鬼鯊，這些鬼鯊現在還長出獠牙。」

由於對中國海軍快速擴張及南海緊張局勢感到擔憂，澳洲正迅速擴大對無人機領域的投資。

官員表示，鬼鯊可以長距離航行，並將與載人潛艦艦隊協同作戰。康洛伊說，「許多其他國家」已表達購買鬼鯊的意願。

美國海軍情報主管今年5月向美國政府委員會表示，中國正專注於發展水下感測器、武器與自主載具，以對抗美國潛艦。

潛艦 水雷 澳洲

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