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法暴力示威 馬克宏承認預判疏失、拒接受內政部長請辭
法國爆發暴力示威後，面臨壓力的總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天承認，事前預判及情報工作出現疏失，但拒絕接受內政部長努涅斯（Laurent Nunez）的辭呈。
法新社報導，法國各地抗議生活費高漲的示威活動，後演變成近年來最嚴重的都市暴力事件之一。若干在野黨政治人物因此呼籲撤換內政部長努涅斯（Laurent Nunez）。
法國內政部資料顯示，17日全國各地爆發警民衝突，並發生大規模搶劫及縱火事件，近2400人遭到逮捕，另有近1000名警察及憲兵受傷。
法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）聲明指出，內政部長18日已向馬克宏提出辭呈，但馬克宏認為，目前治安工作需要有人持續主持大局，因此予以慰留。
聲明指出，馬克宏已要求努涅斯「採取一切必要措施，透明地檢討導致暴力事件的部署及情報疏失」。
總統同時也指示努涅斯「為安全部隊制定新的行動應變方案，以因應這波危機」。
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