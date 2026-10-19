法暴力示威 馬克宏承認預判疏失、拒接受內政部長請辭

小時候，路易絲・弗拉赫蒂會把自己畫成金髮、藍眼睛的孩子，站在一棵蘋果樹旁。 她成長於加拿大北極圈內的因紐特聚落，四周沒有樹，季節也不是靠花開葉落辨認，而是冬天的極夜與夏日的永晝。只是，政府發到學校的課本裡，找不到她熟悉的生活，也看不見她的語言與文化。 20年後，她在加拿大北極唯一的城市伊魁特協助創辦出版社，要讓因紐特人的故事重新進入書本。但到了下一代，問題已不只是「如何保存文化」：當不會說母語、離土地愈來愈遠時，自己還算不算因紐特人？

2026-10-19 13:00