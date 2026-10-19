新人當選日本橫濱市長 前市長陷霸凌風波落選

在日本橫濱市前市長山中竹春任內被外部調查委員會認定霸凌下屬而下台後，市長補選投開票在18日舉辦，最終由女律師原澤敦美擊敗包含山中在內的候選人，贏得選戰。

日本放送協會（NHK）報導，原澤目前59歲，出生於神奈川縣橫濱市，曾在航空公司任職，後來成為律師。

她在這場選戰獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、公明黨地方黨部的推薦或支持，最終以55萬2207票擊敗其他6名候選人，首度當選橫濱市長。

她在選舉期間強調，將活用擔任律師期間處理守法問題的經驗，重整因職場霸凌問題而陷入停滯的市政。她除了獲得多個政黨的支持者力挺，也取得無黨派選民的支持。

原澤表示，「我認為，選民把票投給毫無政績的我，是對我的期待，因此我會竭盡全力投入職務。橫濱有許多課題，我會以市民的角度優先思考什麼最重要、應該採取哪些行動，並以市長的身分努力讓橫濱成為更好的城市。」

前市長山中則表示，「我認為，這次結果是我個人問題所造成，也反映出市民嚴厲的看法。對於未完成政見便中途結束，我感到非常抱歉。」山中在這場選舉獲得19萬9746票，為得票第三高的候選人。

這次橫濱市長選舉的投票率為45.56%，較上一次的2025年選舉增加3.92個百分點。