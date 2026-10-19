靖國神社秋季例大祭期間 日相高市獻祭祀費、擬不參拜

日本首相高市早苗今天配合東京靖國神社秋季例大祭，透過自民黨總務會長梶山弘志，以私費奉納「玉串料」（祭祀費）。

日本共同社報導，因顧及中國與韓國的立場，高市早苗傾向不在至19日為止的例大祭期間前往參拜。

梶山弘志接受媒體採訪時表示：「我受自民黨總裁高市早苗之託，將她的心意以玉串料的形式奉納。」

日本國土交通大臣井林辰憲，以及自民黨選舉對策委員長西村康稔也前往靖國神社參拜。

高市早苗17日以「內閣總理大臣 高市早苗」的名義，奉納被稱為「真榊」的盆栽作為供品。今年4月春季例大祭期間，她也曾奉納真榊，並以私費奉納玉串料。

高市早苗在就任首相前夕的去年10月秋季例大祭、今年春季例大祭及8月15日日本戰敗紀念日，都未前往靖國神社參拜。戰敗紀念日當天，她曾在鄰近靖國神社的日本武道館停車場，面向靖國神社方向遙拜。

跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員19日集體前往參拜。該聯盟會長、自民黨眾議員逢澤一郎在記者會上表示：「我們再次將戰爭的悲慘與和平的可貴銘記於心，並重新立下誓言，持續走在和平國家的道路上。」