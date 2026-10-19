法國暴動逼近總統府300公尺！遭爆情報預測大失準 12警苦撐對抗百人

法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂局勢延續至18日。暴徒在巴黎、馬賽等城市縱火、洗劫商店，甚至闖入市政廳大肆破壞，衝突一度逼近距離總統府僅300公尺處。根據法國內政部最新統計，全國共有2397人遭逮捕、997名警察及憲兵受傷，約1500家商店遭洗劫。總統馬克宏強調，所有涉及暴力的人都將受到起訴與懲罰。

這場示威為何迅速失控？綜合半島電視台、巴黎人報及世界報分析，除了長期累積的社會不滿，情報機關嚴重低估示威人數、警方部署不足，以及TikTok等社群平台推波助瀾，都是局勢急遽惡化的重要因素。

校園抗議如何演變全國暴動？

這波抗議可追溯至9月中旬，巴黎東南郊克雷泰伊的高中生因師資短缺、校園設施老舊等問題發起示威，21日起出現封鎖校園行動，至29日已擴及全國約180所學校。隨著生活成本高漲、公共服務惡化及政府預算政策引發不滿，工會與2018年「黃背心」運動支持者也加入抗議，17日全國約55萬人上街。

然而，少數激進分子趁著大規模集會發動攻擊，其他人則利用混亂局勢洗劫商店，讓原本以和平遊行為主的示威迅速失控。

情報嚴重失準 11萬人暴增至55萬人

巴黎人報取得情報機關內部報告，發現當局事前已警告，發生都市暴力事件的風險「很高」，也預見極左派可能趁機介入，卻嚴重低估示威規模。情報部門原估全國僅6萬至11萬人參與，事後官方統計約有55萬，民間團體則估有80萬人，最高相差逾13倍。

警力不足 12名警察對抗數百暴徒

巴黎及周邊地區當天僅部署約2350名機動警力，只有2019年黃背心運動高峰期的一半。世界報披露，巴黎一度出現12名警察對抗上百名群眾的場面，只能不斷後退等待增援。暴徒甚至逼近距離總統府300公尺處，一名警察直言：「肯定是哪裡出了問題，竟然讓這些團體能夠逼近愛麗舍宮到這種程度。」

1500家商店遭洗劫 精品店派黑衣保鏢看門

這波暴動也重創零售業，巴黎老佛爺百貨遭暴徒砸窗洗劫，馬賽愛馬仕、波爾多路易威登門市及里爾蘋果專賣店也成為攻擊目標。Dior等精品品牌聘請私人保全駐守巴黎門市，大批保全在Dior旗艦店外列隊戒備的照片更在網路上引發關注。巴黎人報取得的影片顯示，馬賽一處購物中心的洗劫者幾乎沒有遮掩臉部，提著大包小包商品從容離開，現場卻不見任何警察。

暴徒有3類人 TikTok成暴力加速器

初步調查發現，暴徒主要包括組織嚴密的極左派、逐漸激進化的大學生與高中生，以及勞工階級社區的年輕人，另有少數外國極左派人士參與。

熟悉案情的消息人士指出，與黃背心運動相比，最大不同是TikTok發揮「前所未有的加速作用」，許多年輕人透過影片自發集結，讓情報機關難以預測。巴黎人報指出，這種由情報機關不熟悉的新世代推動、自發且缺乏組織的動員模式，令人聯想到2014年香港雨傘運動。消息人士更形容，這股力量如同「不斷自我壯大的怪獸」，透過演算法迅速蔓延。

馬克宏陷政治危機 誰可能受益？

世界報指出，馬克宏在17日暴動前一天，與妻子碧姬一同欣賞席琳狄翁演唱會，遭到網友猛烈批評。儘管國內動亂尚未完全平息，他仍維持19日至21日訪問4個海灣國家的既定行程，尋求確保能源供應、降低油價。

馬克宏18日已召開跨部會危機會議，要求徹查情報及維安部署問題，並指示總理與學生等團體展開協商。

政治方面，諾丁漢大學學者史密斯（Paul Smith）認為，極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）可能從動亂中受益，但其他專家提醒，民眾對暴力的恐懼也可能有利於保守派或中間派。

法國17日爆發大規模示威，迅速演變成全國暴動，混亂局勢延續至18日，巴黎示威者與鎮暴警察爆發衝突，一名消防員正在處理街頭燃燒的路障。歐新社