委內瑞拉反對派重申馬查多為領袖 促臨時政府准她返國

委內瑞拉反對派政黨聯盟今天重申，流亡海外的諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）為他們的領導人，此舉加大了對臨時當局的施壓，要求允許她返回國內。

法新社報導，美國今年1月推翻委內瑞拉長期執政的領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，在野陣營與臨時政府舉行政治過渡會談，反對派聯盟是在第3輪會談時宣布上述聲明，此為新「大國民協議」（GrandNational Agreement）的一部分。

目前居住在巴拿馬且並未主導談判的馬查多表示，她不會介入這場由華府支持的協商過程。

根據在卡拉卡斯會議後公布的協議內容，反對派聯盟「民主統一平台」（Unitary Democratic Platform）的成員「承認並支持馬查多的領導地位」。

馬查多以視訊方式與會時表示：「我們現在將推動我認為是最有力、最有效且最必要的一項倡議，而這項倡議將獲得全球認可：也就是我們對重建共和國達成的偉大協議。」

馬杜洛今年1月遭美國軍方抓捕並被押往紐約受審，隨後由他的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接替掌權，並在華府的巨大壓力下執政。

在卡拉卡斯舉行的會議上，聯盟成員提出14項恢復委內瑞拉民主的提案，以及舉行大選的路線圖。這個聯盟也要求無條件釋放所有政治犯、停止政治壓迫，並賦予流亡人士返國的權利。

馬查多表示：「我們正處於一個新時代的開端。我們最終將讓自由民主共和國成為現實…委內瑞拉終將獲得自由。」

這個聯盟呼籲給予政黨完全的自由、解除對參選人的禁令－馬查多即是此禁令的主要針對對象之一－並終止針對政治組織的行政處分，同時採取措施保障人權。

反對派聯盟還要求和平過渡至民主，並舉行自由且具競爭性的選舉，但未設下投票日期。