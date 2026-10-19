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美日利劍演習規模歷來最大 美軍航艦也參加

中央社／ 東京19日綜合外電報導

美軍航空母艦羅斯福號今天駛離駐日美軍橫須賀基地，以參加日美今天啟動的大規模聯合軍演「利劍」。而日本陸上自衛隊長程飛彈「25式陸基反艦飛彈」則首度投入大規模演習

美國海軍核動力航空母艦羅斯福號（USS TheodoreRoosevelt）上週為了補給與休養，駛入駐日美國海軍橫須賀基地。這是羅斯福號首次停靠橫須賀，也是自2022年5月林肯號（USS Abraham Lincoln）造訪以來，時隔約4年，再度有並非以橫須賀為母港的航空母艦停靠當地。共同社報導，羅斯福號今天已從橫須賀基地出港。

「每日新聞」報導，美日「利劍」（Keen Sword）聯合軍演今天起至本月29日止，演習地點以日本九州地區及西南群島為主。

演習除了登陸戰、海陸作戰，以及飛彈防衛訓練等項目之外，也擴及太空、網路、電磁波等新的領域，規模為歷來最大。共享太空領域資訊為2024年上一次演習新增的項目；共同因應網路攻擊（網攻）、電磁波相關狀況則是這次新增的項目。

日本與美國分別投入約4萬5000名自衛隊人員以及1萬2000名美軍參與今年的「利劍」演習。除了過去曾參與演習的澳洲、加拿大，今年還有法國、德國、荷蘭等5國首次參加，他們會參與部分演習項目。

而部署在陸上自衛隊健軍駐屯地的「25式陸基反艦飛彈」在這次演習期間，連同發射裝置移動到位在長崎縣與佐賀縣的陸上自衛隊大野原演習場。自衛隊在演習期間會確認「25式陸基反艦飛彈」的裝置運作與發射程序。這套飛彈系統僅由日本自衛隊操作，不會實際發射。

日本今年3月在熊本縣的健軍駐屯地部署「25式陸基反艦飛彈」當作緊急事態時的反擊能力（敵基地攻擊能力）。這次演習是首度把「25式陸基反艦飛彈」移到部署地以外的地點。

而美軍最新銳的陸基反艦飛彈系統「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）與機動防空系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）則首度前進日本最西端的離島與那國島；石垣島除了部署NMESIS與MADIS，還有「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士），以確認日美裝備的協同運作能力。

日本統合幕僚長內倉浩昭在本月9日的例行記者會表示，「這對提升日美雙方的機動部署能力，同時提升即時應變與相互運用能力，具有重要意義。演習規模接近歷來最大，反映出我們的危機意識，也顯示出訓練需求。」

演習 美日 規模

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