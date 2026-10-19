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烏克蘭無人機疑遭俄干擾 立陶宛上空爆炸引來北約戰機

中央社／ 維爾紐斯18日綜合外電報導

立陶宛上空今天傳出疑似無人機爆炸，北、中部居民因空襲警報緊急避難。烏克蘭外交部宣稱可能是烏國無人機受俄羅斯電子戰干擾偏離航線，北約已證實2架戰機為此緊急升空。

路透社報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）與其他國防官員表示，今天上午一架疑似無人機在立陶宛上空爆炸。它先前觸發警報，迫使北部與中部居民避難1小時。

烏克蘭外交部稍後表示，對這起發生在立陶宛領空的事件感到遺憾，宣稱這可能是俄羅斯的電子戰干擾，導致無人機偏離航線所致。

烏克蘭外交部發言人泰希（Heorhii Tykhyi）在社交平台X發文表示，「我們對於今早發生在立陶宛領空的事件表示遺憾，這恐是由於俄羅斯以電子戰干擾無人機，導致其在攻擊俄境合法軍事目標時遭劫持。」

「我們對因此造成的任何干擾、風險與憂心深表歉意，承諾與立陶宛夥伴分享所有相關訊息，查明事件全貌。」

立陶宛國防部長考納斯（Robertas Kaunas）向波蘭國防部長提議展開聯合調查，他並向媒體表示此飛行物是由波蘭領空進入立陶宛。

瑙塞達在X平台強調：「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭正影響北約與歐盟東翼」，「看似無人機的物體在我國北部上空爆炸，威脅平民安全。」

波蘭軍方也正查證此事，國防部發言人隨後表示，雷達系統並未確認飛行器越過邊界進入立陶宛，但他們與立陶宛官員始終保持聯繫。

立陶宛政府危機管理中心說，「紅色」警報期間，北約戰機緊急飛往北部，立陶宛第二大城考納斯（Kauna）附近機場一度關閉。此外，北約戰機因天候多雲無法以目視辨別飛行物，也未嘗試將其擊落。

危機管理中心亦指出，此飛行物從雷達上消失可能係爆炸所致，立陶宛軍方正在北部尤奧濟奧尼斯村（Juodzionys）附近調查可能的無人機殘骸。立陶宛國防部長考納斯表示，部分殘骸擊中一輛民車。

北約官員表示：「我們可以證實，2架義大利歐洲戰鬥機（Eurofighter）今天稍早為因應立陶宛領空內的一架無人機而緊急升空。」

這名官員說：「戰機是在北約指揮下行動。調查正在進行，北約與立陶宛當局持續密切聯繫。」他並補充說，北約有能力應付任何潛在威脅且已準備妥當。

拉脫維亞軍方說，曾在與立陶宛接壤的部分地區發布短暫的「黃色」空襲警報，理由是「潛在安全威脅」。

近幾個月來，烏克蘭無人機一再進入波羅的海地區的北約領空。基輔宣稱這些無人機係遭俄羅斯干擾而偏離航線，外界則擔憂俄烏戰爭的影響已向外擴散至北約邊界。

烏克蘭 北約 立陶宛

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