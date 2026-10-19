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今晨國際頭條一次看／傳俄邀中美談烏戰終局 美警告歐盟勿限制星鏈

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
華爾街日報18日引述消息人士獨家報導稱，俄羅斯總統普亭提議，與美國總統川普、中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，討論結束俄烏戰爭。圖為2025年2月，在俄國克里米亞地區雅爾達市利瓦迪亞公園的一個藝廊，遊客對陳列中的美俄中三國元首畫像拍照。左為川普、中為普亭，右為習近平。路透
華爾街日報18日引述消息人士獨家報導稱，俄羅斯總統普亭提議，與美國總統川普、中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，討論結束俄烏戰爭。圖為2025年2月，在俄國克里米亞地區雅爾達市利瓦迪亞公園的一個藝廊，遊客對陳列中的美俄中三國元首畫像拍照。左為川普、中為普亭，右為習近平。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

普亭提議與川普習近平三人峰會 擬繞過澤倫斯基談烏戰終局

摘要

俄羅斯總統普亭提議，與美國總統川普、中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，討論結束俄烏戰爭。知情人士透露，這項構想曾在10月9日川普通話普亭時談及，可能趁11月深圳APEC峰會舉行，但烏克蘭總統澤倫斯基將不在其中。普亭希望利用美俄關係改善，推動對莫斯科有利的安排；歐洲盟邦則擔心，烏克蘭命運可能由美中俄三大國越過基輔決定。

為何重要

若成真，談判框架將從美俄或俄烏談判，升高為美中俄三強協商，烏克蘭與歐洲反而被排除在核心決策之外。

華盛頓郵報

川普支持率跌至33％新低 民主黨期中選舉取得明顯優勢

摘要

《華郵》、ABC與Ipsos最新民調顯示，川普施政支持率跌至33％，66％不支持，創第二任期新低。距11月期中選舉約兩周，民主黨在國會選舉支持度領先共和黨8個百分點。通膨、生活成本與伊朗戰爭均拖累川普評價，民主黨甚至在長期弱勢的經濟議題上取得信任度優勢。

為何重要

川普民調低迷正轉化為共和黨的選舉包袱；若民主黨奪回眾院，川普後半任期的立法、預算及國會調查都將受到更大牽制。

金融時報

美警告歐盟若限制星鏈 華府報復恐讓歐企付出毀滅性代價

摘要

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）警告，如果歐盟推動限制非歐盟衛星業者使用部分頻譜，包括馬斯克旗下的SpaceX，華府可能採取報復措施，歐洲企業承受的後果甚至可能是「毀滅性的」。歐盟執委會正研議把部分可讓手機直接連接衛星的無線頻譜保留給歐洲業者，希望培植本土衛星通訊產業、降低對美國科技公司的依賴。SpaceX則警告，相關限制可能影響星鏈服務，包括對烏克蘭至關重要的通訊。

為何重要

這場爭議已從單純的科技監管升高為美歐貿易與戰略自主衝突；更敏感的是，星鏈目前仍是烏克蘭軍民通訊的重要基礎設施。歐盟試圖降低對美國衛星系統的依賴，可能使「科技自主」成為下一個跨大西洋摩擦焦點。

衛報

美國恢復對烏情報分享 澤倫斯基感謝川普 星鏈爭議未落幕

摘要

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國已恢復先前受阻的情報分享，並公開感謝川普。美烏近日因華府要求基輔停止攻擊俄羅斯能源設施，以及烏軍使用的星鏈／星盾服務遭限制而關係急遽惡化。與此同時，俄烏重新大規模互攻能源設施，川普宣稱的「能源停火」實質破裂。

為何重要

美烏情報合作暫時恢復，卻凸顯烏克蘭在衛星通訊、預警情報等核心能力仍高度仰賴美國，也讓華府握有直接影響基輔作戰能力的槓桿。

路透

法國爆發多年來最嚴重動亂 馬克宏籲民眾冷靜

摘要

法國總統馬克宏18日呼籲民眾保持冷靜，前一天全國反對物價高漲與公共服務惡化的示威演變成多年來最嚴重的街頭動亂之一。逾50萬人參與示威，暴力衝突造成至少1名示威者死亡、約1000名警察受傷，超過2400人遭逮捕；巴黎、馬賽等城市出現搶劫、縱火與破壞，里摩日市政廳也遭焚毀。18日巴黎與馬賽仍爆發零星衝突。

為何重要

這波抗議已從民生不滿升高為馬克宏政府的政治與治安危機。法國距2027年總統大選不遠，若政府無法同時控制暴力並回應物價、公共服務等根本訴求，可能進一步壯大極右與極左反對勢力。

美聯社

加拿大軍事基地大火 4名軍人死亡39人送醫

摘要

加拿大亞伯達省溫萊特軍事基地進行實彈作戰訓練時發生大火，造成4名軍人死亡、至少39人送醫，其中19人傷勢危急。軍方表示，強風突然轉向，使火勢迅速逼近受訓部隊，目前事故原因仍在調查。加拿大總理卡尼形容，這是加拿大軍方和平時期在本土發生的最嚴重悲劇之一。

為何重要

事故將引發加拿大對實彈訓練、野火風險評估及軍方安全程序的全面檢討。

（本文與AI協作）

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