普亭邀川普習近平11月對話烏克蘭命運！華爾街日報：台灣恐拉警報

華爾街日報18日引述知情人士披露，俄羅斯總統普亭提議11月與美國總統川普、中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會，共同討論烏克蘭問題，顯示試圖利用近期與川普關係回暖，爭取對莫斯科有利的俄烏戰爭解決方案。這場峰會若成真，將是史無前例的安排，因為烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲國家都被排除在外，勢必引發歐洲各國高度警戒。

一名俄羅斯前情報官員透露，普亭甚至希望將這場峰會打造成第二場「雅爾達會議」，由世界強權重新劃分全球勢力範圍。 但華爾街日報指出，若美俄中三大國能繞過基輔，直接商討烏克蘭的未來，恐將加深台灣的憂慮，擔心自身有朝一日同樣成為大國討價還價的籌碼，尤其北京至今從未放棄以武力侵略台灣的可能性。

根據報導，普亭10月9日與川普通電話時提出這項構想，希望利用11月18日至19日在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，安排美俄中三方對話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，各方正在討論舉行峰會的可能性，目前尚未有具體安排，但他強調「三方都承認，理論上存在舉行這場會議的可能性」。

一名美國高階官員則透露，川普尚未同意，但考量到他希望兌現結束俄烏戰爭的承諾，可能對提議抱持開放態度。

俄方官員也已透過外交管道向北京提出構想，中方則表態，只要川普同意，就不會反對舉行會談。

分析人士指出，若這場三方峰會在中國領土上舉行，將有助於習近平提升中國作為國際外交斡旋者的地位。華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻表示，「中國希望被視為大國關係的樞紐，並可能成為美俄之間的調停者。」

普亭過去多次提議舉行俄美中峰會，但這次時機格外特殊，因為美俄正出現有利於莫斯科的轉變。川普剛與普亭達成柴油交易；16日更暫緩實施國會跨黨派通過的對俄制裁，引發民主、共和兩黨議員批評。同時，川普對澤倫斯基的不滿也持續升高，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，甚至喊話烏克蘭需要一位新總統。

報導指，這項提議不切實際，川習也不太可能同意由大國單方面決定小國命運的安排，但美中俄三國領導人若同框談判決定另一個國家命運，本身就具有強烈的象徵意義。

不過，這場峰會對習近平而言同樣存在政治風險。知情人士透露，中國官員擔心，若在APEC期間安排中美俄會談，可能喧賓奪主，模糊北京原本希望透過APEC展現中國區域影響力的目標。

此外，習近平正試圖在持續支持普亭與維持中國對歐洲經濟關係之間取得平衡。若北京主辦這場峰會，可能使中國更直接捲入俄烏衝突，進一步激怒原本就對中國親俄立場抱持戒心的歐洲國家。