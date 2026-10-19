雅爾達密約翻版？普丁傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

俄羅斯總統普丁傳提議下月和美國總統川普、中國大陸領導人習近平會面，商談結束俄烏戰爭，但將烏克蘭和歐洲排除在外。華爾街日報指出，三大強權商議另一個國家命運的安排，可能加深台灣的疑慮：自己的未來，是否有朝一日也會在未能參與的談判中被決定？目前川普尚未同意會談，時間和議程也未定案。

華爾街日報引述知情人士報導，普丁10月9日和川普通話時提出三方會談，俄方建議利用11月18日至19日深圳亞太經合會（APEC）峰會期間舉行。美國高層官員說，考量川普希望兌現結束戰爭的競選承諾，可能願意考慮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，相關討論正在進行，但會議是否舉行、議程為何，都還沒有定論。他說，三方都認為，這場會談有可能舉行。

知情人士說，俄方也透過外交管道向北京提議，中方表示，若川普同意，北京不反對。白宮和中國大陸駐美使館未回應置評要求。

一位知情的前俄羅斯情報官員表示，普丁希望將三方會談變成劃分全球勢力範圍的第二次雅爾達會議。報導指出，這項企圖雖不切實際，川普和習近平也未必接受，但三國領導人共同商議烏克蘭命運的畫面，仍可能讓台灣不安，會不會自己的未來有朝一日也會在類似場合被拿來談判。

對普丁而言，這種安排既能鞏固俄國的世界強權地位，也能排除莫斯科眼中阻礙俄國在烏克蘭取得勝利的歐洲。若會談成行，北京的外交角色也將提高，但可能因更直接介入俄烏戰爭，引發歐洲反彈。

這項提議正逢美俄關係回暖、美烏關係卻降至新低。川普日前同意暫緩加強制裁俄國，換取俄方供應柴油、協助壓低油價，引發共和黨內部分議員反彈。川普則說，不希望把普丁逼離談判桌。

烏克蘭總統澤倫斯基周日接受彭博訪問，指控美方刻意降低星鏈網速、延遲交付防空飛彈，一連串做法看來是在迫使烏克蘭投降。他說：「我不願相信，美國夥伴認為可以犧牲烏克蘭，讓戰爭更快結束。但看起來就是如此。」

澤倫斯基提議，烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠，換取更多愛國者防空飛彈，保護本國能源設施，但稱美方只要求烏軍停手。他也指控，烏克蘭已付款採購的攔截飛彈，部分仍未獲美方放行，「這不是技術問題」。

川普周日則在社群平台反指澤倫斯基不願結束戰爭，說烏克蘭原本能在兩年前談到更好的條件。他先前也要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，甚至暗示烏克蘭需要換總統。

俄烏仍持續攻擊彼此能源設施。烏方說，俄軍周末襲擊變電站，造成數萬戶停電；俄國聖彼得堡油品碼頭等設施則發生火災。基輔周日晚間再遭俄軍彈道飛彈攻擊，至少一人死亡。

在攔截飛彈短缺、俄軍空襲加劇之際，烏克蘭正準備迎接艱困寒冬，部分地區已長時間停電，大城市也面臨供暖、供水中斷的風險。澤倫斯基說，仍和川普的和談特使保持聯繫，也盼美國期中選舉後，雙方關係能趨於緩和。