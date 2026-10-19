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以色列飛歐洲客機高空突收炸彈威脅！戰機緊急升空 一路護送轉降

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架從以色列特拉維夫飛往維也納的奧地利航空客機，18日在飛行途中突然接獲炸彈威脅，緊急轉降保加利亞首都索菲亞。圖非涉事客機。美聯社
一架從以色列特拉維夫飛往維也納的奧地利航空客機，18日在飛行途中突然接獲炸彈威脅，緊急轉降保加利亞首都索菲亞。圖非涉事客機。美聯社

天空新聞網18日報導，一架從以色列特拉維夫飛往維也納的奧地利航空客機，飛行途中突然接獲炸彈威脅，緊急轉降保加利亞首都索菲亞。保加利亞空軍隨即出動戰鬥機升空護航，直到客機安全降落。機上共有57名乘客及機組人員，目前所有乘客均已撤離，當局正展開安全檢查。

保加利亞交通暨通訊部表示，涉事客機為奧地利航空OS82航班，機型為空中巴士A320，當時正從特拉維夫飛往維也納，卻在接近羅馬尼亞邊境時，由機組人員通報接獲「炸彈威脅訊號」，因此決定緊急轉降索菲亞。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資料，這架客機於世界協調時間（UTC）晚間9時25分（台灣時間19日上午5時25分）降落索菲亞機場。

保加利亞交通暨通訊部指出，機上共有51名乘客及6名機組人員。依照緊急應變程序，保加利亞空軍派出一架戰鬥機升空，全程護送客機，直到飛機安全降落。

客機降落後，當局立即成立應變指揮中心，相關單位已展開安全檢查，所有乘客也已離開機艙。目前尚不清楚炸彈威脅的來源及真實性，天空新聞已聯繫奧地利航空尋求回應。

以色列 炸彈 歐洲

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