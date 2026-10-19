奧地利航空接獲炸彈威脅 特拉維夫飛維也納航班轉降保加利亞

根據保加利亞當局和奧地利航空表示，今天一架從以色列特拉維夫（Tel Aviv）飛往奧地利維也納的奧地利航空班機接獲炸彈威脅，被迫轉降保加利亞。

法新社報導，保加利亞交通部發布聲明指出，據報奧地利航空（Austrian Airlines）該航班接近羅馬尼亞時接獲炸彈威脅，機組人員決定緊急降落索菲亞，乘客在飛機降落後被疏散下機。

交通部表示，依既定程序，保加利亞空軍派遣一架米格-29（MiG-29）戰鬥噴射機緊急升空護航該班機。

奧地利航空向法新社表示，這架空中巴士A320（Airbus A320）飛機上有51名乘客及6名機組員，平安降落索菲亞後隨即展開安全檢查，距離接獲威脅約半小時。

奧地利航空指出：「一旦飛機的搜查工作完成，將儘快安排乘客搭乘替代航班。」

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，編號OE-LZE的該航班進入羅馬尼亞領空後隨即調頭往南返回保加利亞，在索菲亞降落。

根據另一航班追蹤平台ADS-B Exchange資料顯示，這架飛機當時發出7700代碼，代表發生一般緊急狀況。

交通部表示，已經成立危機應變小組，有關當局正著手調查此一事件。