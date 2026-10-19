歐洲抗議浪潮演成暴力失控 馬克宏矢言不寬貸、米蘭爆縱火打劫

歐洲多地爆發激烈抗爭演成衝突。法國總統馬克宏矢言對參與暴動人士「絕不寬貸」；抗議人士今天在米蘭投擲石塊、搶劫商店；阿爾巴尼亞總理拉瑪則拒絕下台。

馬克宏：暴力失控絕不寬貸

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）發表全國演說時表示：「今晚，我們所有人都感到憤怒和羞恥。」他強調，提出「正當訴求」的抗議人士，與那些「進行破壞、肆意損毀和掠奪的人」必須有所區隔。

他形容這次的暴力「前所未見、不受控」，強調「沒有任何理由和藉口能夠合理化」暴力，並說「那些進行破壞的人必須付出代價」，矢言政府對參與暴動的人「絕不寬貸」。

馬克宏指出，「目睹我們城市街頭被這樣肆意破壞令人難以忍受」，承諾會「支持」受損的商家。

針對外界批評警方準備不足，他承諾會對安全部隊因應抗議活動的處置「完全透明」。馬克宏表示，已經指示內政部長努涅斯（Laurent Nunez）「汲取所有必要的教訓」，尤其是在情報收集和預判方面，並且強調他期待「明確的答覆」。

內政部表示，全法今天有將近2400人遭到逮捕，近千名警察與憲兵受傷，其中7人傷勢嚴重。

米蘭：蒙面示威者投擲石塊搶劫商店

路透社報導，義大利繼多個城市昨天不滿公共服務不彰和生活成本上升的抗議演變成動亂後，米蘭（Milan）警方今天與投擲石塊、搶劫商店的抗議人士爆發衝突。

知悉相關調查工作人士向路透社表示，數百名蒙面示威者在米蘭市中心大教堂廣場（Piazza Duomo）附近打破商店櫥窗、縱火焚燒垃圾桶，身穿鎮暴裝備的警察對他們發射催淚彈並且動用水砲。

消息人士表示，有超過60名抗議者被帶回警局進一步查核。

警方今天在報告中指出，昨天在包括米蘭、波隆那（Bologna）、布雷西亞（Brescia）、貝加莫（Bergamo）及杜林（Turin）等北部城市爆發類似衝突後，共有28名抗議人士遭到逮捕。

面臨明年選舉的總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責這波暴力，宣布政府明天將召開會議討論因應措施。

阿爾巴尼亞總理拒不下台

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）今天拒絕下台，表示已經進入第6天的街頭抗議威脅的不是他的政府，而是阿爾巴尼亞加入歐洲聯盟的希望。

政府貪腐、就業機會不足和教育品質低落引爆不滿，學生發起的示威行動過去一週席捲首都地拉那（Tirana）市中心，並且蔓延到其他城市。

要求拉瑪辭職的抗議人士縱火焚燒政府大樓和銀行、砸碎店家櫥窗，並且撬起人行道鋪石投向警察。

暴力衝突今天再度引爆。在教育部外集結的數千人向鎮暴警察投擲石塊，警方以催淚瓦斯、水砲和橡膠子彈回應。

美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）支持的豪華海濱開發案今夏引爆大體上平和、長達數月的抗議後，如今這波動亂已經成為2013年執政、去年贏得第4個任期的拉瑪面臨的最大挑戰。

拉瑪在臉書直播中表示：「我沒有受到挑戰、政府沒有受到挑戰，多數黨或勝選政黨也沒有受到挑戰。遭到挑戰的是一條路線、是一項使命。阿爾巴尼亞人民要想清楚：他們想要這個、想要那個，還是想要歐盟？」

貪腐醜聞導致阿爾巴尼亞形象受損多年，分析人士指出，這個國家是幫派企圖將毒品和武器走私所得進行洗錢的中心。拉瑪則表示他的政府正以前所未有力度打擊貪腐。

目前阿爾巴尼亞和蒙特內哥羅是最積極尋求加入歐盟的巴爾幹半島國家，並以於2030年入盟為目標。

警方表示，這波示威期間有388人遭控犯下刑事罪行，數十名警察和抗議民眾受傷。