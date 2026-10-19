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加拿大軍事基地重大事故 總理：已知4軍人罹難數十人重傷

中央社／ 亞伯達省艾德蒙頓18日綜合外電報導

加拿大總理卡尼今天表示，西部亞伯達省一處軍事基地發生火災，造成4名軍人喪生、數十人重傷。他形容這起事件是軍方於承平時期在本土最嚴重悲劇之一。

美聯社報導，火勢昨天深夜在強風助長下從加拿大韋恩萊特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）蔓延至周邊鄉村地區，消防隊緊急出動搶救。軍方今天指出，目前沒有跡象顯示這起事件與恐怖主義有關，火災肇因仍在調查中。

●無跡象顯示與恐怖主義有關

卡尼（Mark Carney）在電視談話中表示，已經通知罹難者家屬，並說這起事件還沒有定論。他指出，罹難及受傷官兵當時正參與軍事訓練。

法新社報導，他說：「我懷著沉痛的心情證實，目前已知有4名軍人罹難，其家屬均已獲知消息。此外，還有數十人重傷。」

路透社報導，加拿大廣播公司（CBC）先前引述未具名消息人士報導，韋恩萊特基地這起事故有7人死亡。加拿大當局表示，情勢仍在不斷變化，在家屬接獲通知之前，不會證實傷亡人數。

卡尼同時宣布全國各地聯邦機關將降半旗悼念在這起悲劇中受到影響人員。

他指出，傷亡人員包括後備軍人和加拿大最具傳奇色彩軍事部隊之一的派翠西亞公主加拿大輕步兵團（Princess Patricia's Canadian Light Infantry）官兵。來自全國各地的參訓軍人集結韋恩萊特接受訓練。

具體受傷人數暫不得而知。卡尼表示，傷者在韋恩萊特、艾德蒙頓（Edmonton）、紅鹿市（Red Deer）及卡加利（Calgary）等地接受治療。

●15至20年一遇醫療災難

艾德蒙頓一家醫院的醫師告訴CBC ，大量傷患湧入讓基地周邊醫療機構「完全無法負荷」。

皇家亞歷山德拉醫院（Royal Alexandra Hospital）急診醫師瑟斯克（Warren Thirsk）受訪時表示：「這樣的病患數量會讓艾德蒙頓市不堪負荷，傷者人數多到我們甚至不願意去清點。這是場大約每15到25年才會發生一次的災難。」

亞伯達省急症護理局（Acute Care Alberta）指出，該省多家醫院啟動「橘色代碼」（Code Orange），這是出現多名重傷病患需要協調醫療資源時的緊急應變代號，強調艾德蒙頓地區救護資源極度吃緊，幾無可供調度的救護車，呼籲民眾除非必要避免前往亞伯達大學醫院（University of Alberta Hospital）急診室。

●慘烈大火瞬息萬變

國防部長麥根第（David McGuinty）表示，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）已經介入調查，他形容現場情勢「瞬息萬變而且敏感」。他說相關單位仍在釐清事發經過，預計會有進一步公布。

路透社報導，麥根第昨天以「慘烈」形容這場大火時說：「我無法回想近年有哪起類似事故。」他今天表示，將會前往當地了解最新情況。

韋恩萊特是加拿大最重要軍事訓練基地之一，士兵在此進行作戰準備。基地內設有加拿大機動訓練中心（Canadian Manoeuvre Training Centre）及第3加拿大師訓練中心（3rd Canadian Division Training Centre）。

鄰近基地的韋恩萊特鎮人口約7000人。

加拿大 軍事基地

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