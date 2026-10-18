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川普怪罪移民造成法國動亂破壞 呼籲收緊邊界管控

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

法國各地昨天民眾抗議活動出現嚴重混亂場面，許多商家和政府機關遭縱火破壞。美國總統川普今天表示，這些狀況要怪罪移民，他呼籲法國收緊相關法規。

法新社報導，法國還在努力從這場廣泛的破壞平復，有個歷史悠久的市政府建築遭大火重創，1800人被捕。法國將在6個月後舉行總統大選，目前局勢讓即將卸任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）承受更大壓力。

川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「法國正在燃燒！這個曾經偉大的國家已被來自完全不同世界且心懷仇恨的移民弄得支離破碎。關閉你們的國界、掌握主控權吧，以免為時已晚！」

川普的副手范斯（JD Vance）昨天也發表類似言論。他在社群媒體平台X發文說：「西方自由派人士藉著多元化和同情的名義，將第三世界輸入法國和其他國家，不顧同化和相容性等根本問題。」

范斯還寫道：「法國是個由優秀人們組成的美麗國家，我祈禱法國將讓場瘋狂停止，以免更多地標陷入火海。」

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