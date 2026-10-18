快訊

繳費10年「烏龍院」商標遭廢止 漫畫家敖幼祥：我是犯了什麼罪啊

聽新聞
0:00 / 0:00

法國民怨掀暴動 馬克宏卻看席琳狄翁演唱會挨批

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

法國多地發生暴動之際，法國總統馬克宏與夫人碧姬16日晚間卻前往欣賞加拿大天后席琳狄翁演唱會，有示威者批評，馬克宏夫婦猶如法國大革命時遭處決的國王路易十六及瑪麗王后。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）及其妻子碧姬（BrigitteMacron）被拍到在席琳狄翁（Celine Dion）演唱會上跳舞。

據報導，他們在私人包廂裡隨著音樂拍手，看似完全沒有察覺法國民眾的憤怒情緒。法國民眾正因生活成本飆升、公共財政狀況急速惡化，以及政府陷入僵局、無法有效施政而感到憤怒。

英國「倫敦廣播公司」（LBC）報導，法國昨天有逾50萬人上街示威，截至今天中午，當局已逮捕約1800人，另有數百名警察受傷。今天上午更新的統計數據顯示，巴黎有855人被捕。

據報導，一名憤怒示威者將馬克宏夫婦比作法國大革命期間遭處決的法國國王路易十六（Louis XVI）及其妻子瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）。

巴黎抗議集會主辦者之一柏納（Lina Bernard）告訴英國「週日郵報」（Mail on Sunday），馬克宏夫婦的「行為就像路易十六和瑪麗．安托瓦內特」。兩人在法國大革命推翻君主制時遭到處決。

柏納還指出：「他們似乎認為，所有事情都不成問題。」

席琳狄翁 馬克宏 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／法國街頭陷火海…劫匪搶爆名牌包炫耀「0元購」 馬克宏竟嗨看演唱會

百年市政廳遭燒毀！法國示威逾50萬人暴動 馬克宏將發表全國演說

法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

相關新聞

加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷

加拿大亞伯達省韋恩萊特軍事基地17日發生重大事故，引發大火並造成多人死傷。加拿大總理卡尼及國防部長麥根第證實事故，但尚未公布確切傷亡人數及起火原因。加拿大環球新聞引述未具名軍方消息人士指出，至少7人死亡數十人受傷。

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。英國天空新聞指出，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）18日表示，有近1800人被捕，超過500名員警受傷。

川普不願犧牲台灣換美中大交易！日專家揭背後原因：非對台有特殊情感

日經亞洲18日發表評論員秋田浩之文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今年再會晤兩次，但美中達成大交易的可能性愈來愈低，關鍵在於對台灣問題的分歧。分析指出，川普不願對北京讓步，並非對台灣有特殊情感，而是擔心被視為向中國屈服、淪為外交輸家，招致國會及保守派選民批評，更可能破壞他以偉大總統身分留名青史的企圖。

烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

美國ABC新聞報導，烏克蘭發動大規模無人機襲擊，俄國聖彼得堡一處石油碼頭和一個資料中心遇襲。網路流傳影片顯示，現場燃起大火，無人機似乎撞上聖彼得堡一座大橋。聖彼得堡市長貝格洛夫表示，已知當地至少1死5傷。

「法國正在燃燒」川普發文將目前局勢歸咎於移民問題

法國示威延燒，美國總統川普18日在自家社群媒體表示：「法國正在燃燒！來自完全不同世界、心懷仇恨的移民，毀掉那個曾經偉大的國家。關閉你們的邊境並重新掌握局勢，否則就太遲了！」

澤倫斯基稱美國恢復情報分享 助烏克蘭防俄軍空襲

烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的訪問內容中表示，經歷短暫中斷之後，美國恢復向基輔當局提供重要情報，以協助烏方防禦俄羅斯飛彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。