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高市向靖國神社供奉祭品 中韓齊譴責

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
10月17日，東京靖國神社秋季例大祭首日，「真榊」供品旁的木牌署名相高市早苗。法新社
10月17日，東京靖國神社秋季例大祭首日，「真榊」供品旁的木牌署名相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗向靖國神社供奉祭品，中國大陸駐日本大使館昨回應，強烈譴責日方涉靖國神社的消極動向，敦促日方深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，切實取信於亞洲鄰國及國際社會。大陸學者稱，高市向靖國神社獻祭與加速「再軍事化」、推動修憲高度相關，意在重塑國民歷史認知，為修憲及擴大防衛預算鋪路。

大陸駐日使館發言人稱，靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉對侵略戰爭負有直接罪責的十四名甲級戰犯。日本當政者對此頂禮膜拜，無論編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。中方嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，正視戰爭罪責，在靖國神社等問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割。

中國社會科學院日本研究所研究員孟曉旭稱，日本「和平憲法」是束縛日本軍事擴張的核心枷鎖。日本若想修改憲法，發展自衛隊對敵基地打擊能力，首先就得重塑國民歷史認知。高市持續向靖國神社獻祭，是在消解戰後反戰共識、弱化和平憲法的正當性，為再軍事化做鋪墊。對外則採取「相對克制」獻祭形式，避免立刻引發外交的危機。這是在一邊試探鄰國底線，一邊穩步推進軍事鬆綁，漸進式地進行戰後體制擺脫。

南韓外交部十七日表示，靖國神社頌揚日本過去侵略戰爭並供奉戰犯，對日本領導人再次向該神社獻上供品或前往參拜，深表失望與遺憾，籲日方正視歷史、以實際行動展現反省，強調這是建立韓日互信關係的基礎。

日本共同社報導，高市十七日配合靖國神社秋季例大祭，以「內閣總理大臣高市早苗」名義供奉「真榊」祭品。據高市身邊人士透露，她在十九日結束的例大祭期間不打算參拜，可能是為避免引發與中國大陸及南韓的外交爭端。高市日前曾透露，若國會允許，她打算出席今年由大陸在深圳主辦的ＡＰＥＣ領袖峰會。

高市今年四月春季例大祭也曾供奉真榊。她過去擔任閣僚期間曾參拜靖國神社，但去年十月、今年四月及八月十五日終戰日均未參拜，而是獻上祭祀費。

靖國神社 高市 修憲

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